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15 июля 2019, понедельник, 17:16 47
Экономика 2019-07-15T17:16:24+03:00
Українські Новини
Wizz Air отменяет часть рейсов в Киев: пассажирам вернут деньги и поменяют билеты

Wizz Air отменяет часть рейсов в Киев: пассажирам вернут деньги и поменяют билеты

Авиакомпания Wizz Air изменила расписание рейсов на август из-за задержки с поставками самолетов. Об этом сообщает сайт перевозчика в понедельник, 15 июля.

С 3 по 20 августа лоукостер уменьшит частотность полетов по 17 маршрутам из Киева в страны Европы. В частности, отменяются рейсы из украинской столицы в:

  • Варшаву – по понедельникам и пятницам;
  • Будапешт – по понедельникам и пятницам;
  • Мемминген – по понедельникам и пятницам;
  • Кельн – по понедельникам и пятницам;
  • Биллунн – по вторникам;
  • Бремен – по вторникам;
  • Берлин – по средам и субботам;
  • Франкфурт – по средам и субботам;
  • Гамбург – по средам;
  • Дортмунд – по четвергам;
  • Ригу – по четвергам;
  • Ганновер – по четвергам;
  • Ларнаку – по субботам;
  • Краков – по воскресеньям;
  • Братиславу – по воскресеньям;
  • Копенгаген – по воскресеньям;
  • Вену – по вторникам и воскресеньям.

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанные рейсы и даты, сообщат о возможности перебронирования или возврата денег.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена увеличить количество рейсов из Львова на 8 до 31 рейса в неделю в летнем сезоне по сравнению с зимним сезоном.

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