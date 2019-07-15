Wizz Air отменяет часть рейсов в Киев: пассажирам вернут деньги и поменяют билеты

Авиакомпания Wizz Air изменила расписание рейсов на август из-за задержки с поставками самолетов. Об этом сообщает сайт перевозчика в понедельник, 15 июля.\r\nС 3 по 20 августа лоукостер уменьшит частотность полетов по 17 маршрутам из Киева в страны Европы. В частности, отменяются рейсы из украинской столицы в:\r\n\r\nВаршаву – по понедельникам и пятницам;\r\nБудапешт – по понедельникам и пятницам;\r\nМемминген – по понедельникам и пятницам;\r\nКельн – по понедельникам и пятницам;\r\nБиллунн – по вторникам;\r\nБремен – по вторникам;\r\nБерлин – по средам и субботам;\r\nФранкфурт – по средам и субботам;\r\nГамбург – по средам;\r\nДортмунд – по четвергам;\r\nРигу – по четвергам;\r\nГанновер – по четвергам;\r\nЛарнаку – по субботам;\r\nКраков – по воскресеньям;\r\nБратиславу – по воскресеньям;\r\nКопенгаген – по воскресеньям;\r\nВену – по вторникам и воскресеньям.\r\n\r\nОбщий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанные рейсы и даты, сообщат о возможности перебронирования или возврата денег.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена увеличить количество рейсов из Львова на 8 до 31 рейса в неделю в летнем сезоне по сравнению с зимним сезоном.