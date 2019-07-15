Wizz Air отменяет часть рейсов в Киев: пассажирам вернут деньги и поменяют билеты

Авиакомпания Wizz Air изменила расписание рейсов на август из-за задержки с поставками самолетов. Об этом сообщает сайт перевозчика в понедельник, 15 июля.

С 3 по 20 августа лоукостер уменьшит частотность полетов по 17 маршрутам из Киева в страны Европы. В частности, отменяются рейсы из украинской столицы в:

Варшаву – по понедельникам и пятницам;

Будапешт – по понедельникам и пятницам;

Мемминген – по понедельникам и пятницам;

Кельн – по понедельникам и пятницам;

Биллунн – по вторникам;

Бремен – по вторникам;

Берлин – по средам и субботам;

Франкфурт – по средам и субботам;

Гамбург – по средам;

Дортмунд – по четвергам;

Ригу – по четвергам;

Ганновер – по четвергам;

Ларнаку – по субботам;

Краков – по воскресеньям;

Братиславу – по воскресеньям;

Копенгаген – по воскресеньям;

Вену – по вторникам и воскресеньям.

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанные рейсы и даты, сообщат о возможности перебронирования или возврата денег.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена увеличить количество рейсов из Львова на 8 до 31 рейса в неделю в летнем сезоне по сравнению с зимним сезоном.