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15 июля 2019, понедельник, 12:54 423
Силовые структуры 2019-07-15T12:58:57+03:00
Українські Новини
В Белой Церкви у патрульных угнали авто

В Белой Церкви у патрульных угнали авто

В Белой Церкви у патрульных украли авто, пока они выясняли обстоятельства другого правонарушения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Белой Церкви.

Правоохранители сообщают, что когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон - подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, препятствовал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона.

Гражданин на замечание не реагировал, оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителю, другой человек, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

За 10 минут служебный автомобиль нашли, без повреждений, вещи или документы не исчезли.

Следственным внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Личность преступника установили, похититель задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и находится в отделении полиции.

Управлением патрульной полиции инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве полицейский Prius во время погони протаранил Ford.

За 4 года полиция разбила 1,3 тыс. служебных автомобилей

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