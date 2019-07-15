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15 июля 2019, понедельник, 12:39 807
Выборы 2019-07-15T12:39:02+03:00
Українські Новини
Округ 107 может стать "горячей точкой" в день выборов, - Игорь Попов

Округ 107 может стать "горячей точкой" в день выборов, - Игорь Попов

В мажоритарном округе № 107 с центром в Лисичанске в рамках внеочередных парламентских выборов накаляется ситуация. Против лидера избирательной гонки, народного депутата Сергея Рыбалка конкуренты используют весь арсенал серых и черных избирательных технологий. Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Попов.

По его словам, вероятно, что коррупционные кланы готовят серьезные провокации как накануне, так и в день выборов, а также очень вероятны попытки фальсификаций. В Лисичанск автобусами и поездами свозят криминальные элементы из соседних регионов, в первую очередь из Донецкой области. Эти данные подтверждают сотрудники полиции.

"Местные и киевские группы влияния привыкли грабить регион, и не хотят допустить в Лисичанск и окрестности ветер перемен. Именно поэтому они боятся победы молодого, активного и работающего для людей Сергея Рыбалка", - заявил Попов.

По словам народного депутата, чтобы запутать избирателей, оппоненты зарегистрировали трех фальшивых кандидатов-клонов с фамилией Рыбалка, одного кандидата с фамилией Зеленский и еще нескольких технических кандидатов для махинаций в комиссиях.

Кроме этого в округе системно раздается сахар во время агитации за одного из кандидатов. 

"Особый цинизм ситуации состоит в том, что тут же половину этого сахара избиратели меняют на самогон. Фактически кандидат спаивает избирателей", - говорит Попов.

Кроме этого, нанятые титушки пытаются раздавать фальшивые газеты и листовки с клеветой на кандидата Рыбалка. Фальшивые газеты раздаются от имени партии "Европейская солидарность". Игорь Попов сообщил, что по фактам регистрации кандидатов-клонов и по факту распространения фальшивых газет и листовок полиция уже открыла уголовные производства.

Самое опасное, по мнению народного депутата, то, что в Лисичанск завозят все больше криминальных и асоциальных элементов из других городов и областей, преимущественно – из Донецкой. Бандиты пытаются запугивать агитаторов и волонтеров команды Рыбалки, а также участников массовых мероприятий, сообщил Попов. По его мнению, "титушки" могут быть использованы для срыва голосования на ряде участков.

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