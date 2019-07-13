Лидеру избирательной гонки в 220 округе Окопному не дают проводить агитацию, – Макаровский

Лидеру избирательной гонки на 220 мажоритарном округе Алексею Окопному не дают проводить агитацию и запугивают работников его предвыборного штаба.\r\nТакое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Владимир Макаровский.\r\n"Чем ближе ко дню выборов, тем напряженнее ситуация. Особенно это заметно на мажоритарных округах. И не в отдаленных регионах, а в столице, в Киеве. Так, на 220 округе кандидату в народные депутаты Алексею Окопному оппоненты фактически не дают проводить агитацию", – отметил политолог. \r\nОн сообщил, что на одного из волонтеров штаба кандидата в депутаты совершено нападение, после которого он оказался в больнице с телесными повреждениями.\r\n"Недавно на одного из волонтеров его штаба было совершено нападение. Волонтер в результате попал в больницу с телесными повреждениями средней тяжести. При этом избиение было зафиксировано на одну из камер наблюдения, и в нападавшем узнали другого кандидата в нардепыпо этому же округу – Юрия Дидовца", – подчеркнул эксперт. \r\nПо его мнению, не связать это преступление с политической деятельностью невозможно, поскольку Алексей Окопный на данный момент по соцопросам лидирует на 220 округе.\r\n"Судя по всему, такими брутальными методами оппоненты Окопного пытаются запугать его сторонников, парализовать работу его штаба и сорвать агитацию.Особенно очевидным это становится, если учесть тот факт, что Окопный существенно опережает своих оппонентов по округу уровнем поддержки избирателей. Повторюсь, что все это происходит в пределах столицы, а не где-то на выселках. Подобные преступления, за которые в Уголовном кодексе предусмотрено серьезное наказание, совершаются в стране, которая так стремительно "идет в Европу". Заявление в полицию написано, а наше дело, как общественности, – не дать замять этот инцидент", – подчеркнул Владимир Макаровский.