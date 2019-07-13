Лидеру избирательной гонки в 220 округе Окопному не дают проводить агитацию, – Макаровский

Лидеру избирательной гонки на 220 мажоритарном округе Алексею Окопному не дают проводить агитацию и запугивают работников его предвыборного штаба.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Владимир Макаровский.

"Чем ближе ко дню выборов, тем напряженнее ситуация. Особенно это заметно на мажоритарных округах. И не в отдаленных регионах, а в столице, в Киеве. Так, на 220 округе кандидату в народные депутаты Алексею Окопному оппоненты фактически не дают проводить агитацию", – отметил политолог.

Он сообщил, что на одного из волонтеров штаба кандидата в депутаты совершено нападение, после которого он оказался в больнице с телесными повреждениями.

"Недавно на одного из волонтеров его штаба было совершено нападение.

Волонтер в результате попал в больницу с телесными повреждениями средней тяжести. При этом избиение было зафиксировано на одну из камер наблюдения, и в нападавшем узнали другого кандидата в нардепыпо этому же округу – Юрия Дидовца", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, не связать это преступление с политической деятельностью невозможно, поскольку Алексей Окопный на данный момент по соцопросам лидирует на 220 округе.

"Судя по всему, такими брутальными методами оппоненты Окопного пытаются запугать его сторонников, парализовать работу его штаба и сорвать агитацию.Особенно очевидным это становится, если учесть тот факт, что Окопный существенно опережает своих оппонентов по округу уровнем поддержки избирателей. Повторюсь, что все это происходит в пределах столицы, а не где-то на выселках. Подобные преступления, за которые в Уголовном кодексе предусмотрено серьезное наказание, совершаются в стране, которая так стремительно "идет в Европу". Заявление в полицию написано, а наше дело, как общественности, – не дать замять этот инцидент", – подчеркнул Владимир Макаровский.