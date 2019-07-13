Новости дня: Гройсман раздал от жилетки рукава. Кличко опасается пародировавшего его Кошевого

От жилетки рукава! Гройсман еще не закупил жилетки для школьников 1-4 классов, которые вчера, 11 июля, громко раздавал на заседании Кабмина. Распределять их будет Госагентство инфраструктурных проектов, которое даже не объявило тендер на закупки.

Зеленский сегодня посещает Днипро. Он выбил из мера Филатова обещание уйти в отставку, если тот за 2 месяца не откроет новый мост через Днепр. Стройка идет уже больше 2 лет. Зеленский пообещал приехать на открытие.

Водочные заводы Украины вздохнули с облегчением. 10 дней им не отгружали спирт из-за отсутствия расходомеров на спиртзаводах. В ситуацию вмешался Кабмин и разрешил возить спирт со старыми приборами. В нарушение Налогового кодекса.

Над Кличко сгущаются тучи. После обещания Зеленского назначить нового главу городской администрации Кличко разразился гневным интервью. Мер рассказал, как Богдан отправлял к нему директора телеканала "1+1" Ткаченко решать вопросы переезда в Украинский дом президентского офиса, но Кличко отказался это делать. Из смешного: Кличко считает, что Зеленский может выставить против него на выборы по Киеву комика "95 квартала" Евгения Кошевого. Который много лет пародирует самого Кличко и показывает его в неприглядном виде. Говорят, что Кабмин уже рассматривает кандидатуру Ткаченко на главу КГГА. И скоро будет Указ.

Зеленский сегодня показал свой законопроект по люстрации чиновников режима Порошенко. Он хочет запретить им даже работать адвокатами, хотя эта профессия не является государственной службой. Проект "на ура" приняли избиратели, которые наконец увидели "Голобородько в действии", а юристы и СМИ - раскритиковали. Закон о люстрации нарушает конституционное право граждан быть избранными. Даже оригинальный закон Порошенко о люстрации вызывал бурную критику европейцев. Венецианская комиссия просила привести его в соответствие к евростандартам. Режим 5 лет это игнорировал. А теперь столкнулся с еще более жестким проектом.

Порошенко неожиданно пострадал от собственной недальновидности. Он подал заявление в полицию, где назвал заявления Портнова о коррупции экс-президента "заведомо ложными". Полиция проверила заявления Портнова и лжи в них не нашла. Тем самым косвенно подтвердив обвинения в адрес самого Порошенко.

Как оказалось, Бойко привез из Москвы обещания не только снизить цену на газ, но и открыть российский рынок для украинских товаров. На сельском винзаводе под Одессой он рассказал, что российский премьер Медведев заверил в скором снятии санкций с украинских товаров. В одностороннем порядке. Туда войдут виноматериалы и предприятия картонно-тарной промышленности.

До выборов осталось 9 дней. До возврата летней жары – неделя. До окончания Atlas Weekend – 3 дня. Завтра вечером выступает Монеточка.