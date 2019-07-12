В Одессе 10 тыс. верующих УПЦ прошли крестным ходом с Касперовской чудотворной иконой

В Одессе сегодня, 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и день почитания чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Покровительницы Причерноморского края, более 10 тыс. верующих Украинской православной церкви (УПЦ) прошли крестным ходом по улицам города.\r\nОб этом сообщил Центр информации УПЦ.\r\nТоржества начались накануне вечером, в Успенском кафедральном соборе, где митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение. Сегодня утром в Успенском соборе владыка Агафангел совершил чтение акафиста перед чудотворным образом Касперовской Божией Матери, а затем возглавил праздничную Божественную литургию.\r\nПосле литургии верующие прошли крестным ходом от Свято-Успенского кафедрального собора - к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.\r\nНа площади перед Спасо-Преображенским собором правящий архиерей совершил праздничный молебен с молитвой о мире в Украине и процветании Одессы.\r\nПо окончании торжеств многочисленным паломникам была предложена праздничная трапеза.\r\nСправка\r\nКасперовская икона Пресвятой Богородицы попала в Украину из Трансильвании, территория современной Румынии, откуда ее в конце XVI века привез серб, который поселился в Херсонской губернии.\r\nИкона передавалась по наследству из поколения в поколение, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени живопись на Касперовской иконе плохо просматривалась. В феврале 1840 года помещица Касперова со слезами ночью молилась перед иконой, и увидела, как лик Богородицы просветлел, и образ обновился. С тех пор от иконы стали происходить исцеления.\r\nС 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону приносили в городской собор.\r\nВо время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом православные жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.\r\nС 1918 года чудотворный образ находился в Спасо-Преображенском соборе.\r\nВ 1936 году после уничтожения собора икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Сейчас чудотворный образ находится в нем.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=n5u49EFuQDw" frameborder="0" allowfullscreen>