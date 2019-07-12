Сергей Лямец: Кому доверить судебную реформу Зеленского - грантоедам или профессионалам? И тем, и другим!

Украинский блогер (проект Politicus Vulgaris) Сергей Лямец пишет, что украинские СМИ запестрили рекомендациями, как нужно реформировать суды.

Вчерашние школьники с честными глазами рассказывают, как должен быть устроен Конституционный суд, как реформировать процессуальные кодексы, ну и все такое.

Не удивляйтесь. Это общественники, которые хотят еще пять лет осваивать гранты иностранных правительств. Для этого нужно внедрить в сознание общества, что все прошедшие пять лет они хотели только самого лучшего, а преступная власть провалила реформы. Но теперь все будет иначе. Новый президент точно сделает как надо. Под нашим руководством.

Уже есть первые сигналы, что Владимир Зеленский проглотил наживку. Например, люстрация – это четкий продукт грантоедов.

Кто ж они такие?

Кто такие общественность-активисты-грантоеды?

Главный козырь грантоедов – это искажение. Они выдают себя за все украинское общество. Даже название себе взяли подходящее – "общественность". Или "гражданское общество". И конечно, все вы слышали слово "активисты". Это все грантоеды.

На самом деле, это группы по несколько человек. Они создают юридическое лицо – "общественное объединение", или по-украински "громадянську організацію" (ГО). Уже на нее получают грант.

Давайте назовем вещи своими именами. Профессиональный реформатор – это бизнес. Суть бизнеса – получать деньги, а за них выполнить желание. Во взрослом мире желания бывают подчас странными. Например, реформировать правоохранительную систему.

То есть, получать гранты – это не проблема. Проблема в другом – в обмен на полученные деньги эти люди становятся лоббистами. То есть, отрабатывают четкие задачи, которые ставит им грантодатель – тот, кто дает деньги.

И вот здесь мы уже должны разбираться. Задачи есть разные. Бывают нужные – например, противодействовать насилию в семьях или лоббировать переход на альтернативную энергетику. Бывают двусмысленные. Например, когда в общество продвигается мысль, что ребенка могут воспитывать две мамы – это нормально. Мало того, что это вообще не факт, что нормально. Так данные люди еще и требуют, чтобы нормальность продвигалась в школах – детям, которые еще не имеют критического мышления на тему сексуальности.

А есть особая категория задач – бороться с коррупцией и проводить реформы. Это две стороны одного и того же явления. Сначала ты доказываешь миллионам людей, что главная проблема Украины – это коррупция. А потом возглавляешь борьбу с этой коррупцией. Естественно, не допуская к реформам тех самых коррупционеров.

В разумных обществах эта технология называется "захват власти". В Украине это называется "внешнее управление". Через "общественников" нашей страной пытаются рулить некие дяди и тети. Сам факт, что они рулят тайно, должен наводить на определенные мысли. Почему прячутся? Почему выдают себя за украинское общество? Чего хотят на самом деле?

Вот с этим запасом критического мышления давайте посмотрим, как происходила судебная реформа в Украине.

Как это было

Получая гранты из года в год, общественники отрабатывают поставленные задачи. Лучше всего это удается, если реформы никогда не успешны. Тогда они продолжаются годами, мерзкие коррупционеры сопротивляются, но мы их постепенно побеждаем. Не так быстро, как хотелось, но когда-нибудь все получится.

Вот почему реформы никогда не заканчиваются. Они не должны закончиться!

В 2014 году именно эти люди одобряли судебную реформу Алексея Филатова. Поддерживали. Слегка критиковали в узких местах – дескать, вот назначили недоброчестного судью. Но умейте читать между строк. А между строк все звучало так: "Конечно, есть маленькая недоработка в лице этого самого судьи – но в целом реформа идет как надо". Так и было – во всех своих действиях Филатов опирался на поддержку грантоедов и так называемого международного сообщества. Которое тоже – не смейтесь – имеет отношение к индустрии грантов. Бизнес есть бизнес.

Еще год назад все было именно так. В 2018 году, когда социология твердила, что реформа провалилась, – эти утверждали, что все идет правильно. Когда несколько тысяч уволенных судей твердили, что реформа напоминает банальную расправу, – они утверждали, что все идет правильно. И надо еще углУбить и расширить.

Именно эти ребята в 2014 году объявили всех судей и прокуроров коррупционерами и продажными шкурами. Этот нехитрый маневр означал одно: этих людей превратили из субъекта в объект реформ. Проще говоря, если они сволочи – мы имеем право поступать с ними как считаем нужным. Мы имеем право не спрашивать их мнение, когда проводим свою реформу.

Это был очень важный момент. Многотысячное профессиональное сообщество лишили права голоса, потому что оно оказались "классово неполноценным". Где-то мы это уже видели.

Что было дальше, мы знаем. Грантоеды расскажут нам, что коварный Порошенко поставил коварного Филатова, а тот набрал коварный Совет по судебной реформе и отобрал власть у грантоедов. Конечно, это bull shit.

Возможно, рядовые сотрудники так называемого "Реанимационного пакета реформ" (так пафосно назвали себя сами общественники) действительно честно выполняли некие задачи. Возможно, руководители действительно не ставили их в известность, что тесно сотрудничают с людьми Филатова. Так часто бывает – пока солдаты дерутся, генералы двух армий пьют шампанское. Но с другой стороны, я в такое не верю. Достаточно было раскрыть глаза, чтобы увидеть – ты, грантоед, и есть главная опорная сила Филатова.

Все шло как нужно. Грантоеды на 99% поддерживали Порошенко, для порядку на 1% поругивая коррумпированную власть. Оно и понятно. Если все будет совсем отлично, то не нужно будет давать гранты.

И тут вдруг случилась прыкра нэсподиванка – в стране неожиданно сменился президент. Миллиардные потоки грантов, которые координировались через Администрацию Порошенко, теперь теоретически координируются через Офис Зе – просто он еще не знает о своем счастье.

Срочно нужно переобуваться. Срочно нужно продолжать реформы. Срочно нужно отрекаться от всего старого и плохого, чтобы присягнуть новому и прекрасному.

Зеленский оказался легкой добычей, от слова "совсем". Он совсем не хавает эту кухню. "Общественники" (не путать с обществом) свое дело знают. Их дело – деньги осваивать, заодно продвигая интересы руки дающей.

Как это происходит сейчас

Начиная с мая 2019 года грантоеды "вдруг" осознали, что реформа провалилась. Оказывается, она была плохая абсолютно вся. Живого места на ней не было.

Теперь они призывают реформировать суды заново – и конечно же, теперь они точно знают, как. Только спросите, господин преЗедент.

Попутно общественники высадили несколько десантов. Взлетели и еще не приземлились в парламенте активисты внутри списка "Слуги народа" и "Голоса". Придет время, и эти, казалось бы, разные лагеря сольются в оргазмическом экстазе под куполом Верховной Рады. Чтобы продолжать-продолжать реформы-реформы-реформы. Это я не оговорился. Это я попытался охватить буйных планов громадье в исполнении грантоедов. Они хотят все: и таможню, и суды, и полицию, и закупки, и коррупцию, и госуправление, и медицину, и еще Б-г знает что. В благих начинаниях им помогают добрые дяди Сорос и Пинчук.



Давайте зададимся вопросом: нужно ли допускать этих людей до реформ? Сказать "нет" – это поспешное огульное заявление. Общественники доказали, что они умеют эффективно давить и на президента, и на парламент, и на чиновников. От них есть очевидная польза – они двигают процесс реформ. Это однозначный плюс.

Другой вопрос – нужно ли их ставить во главе реформ? Вот тут бы я однозначно сказал "нет". Рассмотрим на примере судебной реформы.

Главная претензия к Филатову состояла в том, что он захотел поставить суды под контроль президента. Для этого он рассадил своих людей в органы управления судебной системой – ВСП, ВККС и судебную администрацию, – а затем запустил так называемую реформу. Но в ходе этой реформы он на самом деле рассадил еще своих людей. Теперь уже в Верховный суд и апелляционные суды. Вот и вся реформа.

Примерно того же добиваются "общественники". Они хотят напрямую рулить судебной системой, в идеале отобрав нужных им людей в ВСП, ВККС и Судебную администрацию, а также в Верховный суд и апелляцию. Как говорится, найдите три различия.

Должен ли суд быть независимым?

Но почему-то все забыли, что написано в Конституции Украины. Там написано, что суды должны быть независимы! Сама суть судебной реформы должна быть в том, чтобы освободить суды от любого влияния со стороны – в том числе, от влияния Администрации президента или "общественников". Тем более, что они не являются обществом, хотя очень стараются выдать себя.

Но "общественники" не сдаются. Они знают, что Конституцию у нас читал от силы 1% населения. А толковать умеет 0,1%. Значит, шанс есть.

Поэтому под видом судебной реформы нам продают очередной порабощение судебной системы. Но если раньше ее хозяевами были президент и его чиновники, то теперь хозяевами станут те люди, которые выдают гранты. Примерно так.

Вы скажете – ну и что? Тогда представьте себе вой, который подняли бы журналисты, если бы какая-нибудь Сюма Викар решила регулировать четвертую власть – самих журналистов. Журики из разных лагерей мгновенно объединили бы, чтобы донести – так нельзя.

А вот наклонять судей, оказывается, можно. Почему? Потому что судьи продажные.

Странная логика. Ведь продажных журналистов не меньше, чем продажных судей. Даже я вот сейчас пишу и прям четко вижу, чьи интересы отстаиваю (для юристов и сторонников Порошенко объясняю – это черный юмор).

Но те же самые журналисты уверены, что судей можно и нужно перетрахивать. Журналисты солидарны с "общественностью", которая требует фильтровать суды, изгонять одиозных судей и так далее. Почему? Потому что это дает столько "вкусных" заголовков! Зашквар читается лучше всего. Так возникает коллаборация.

Вот как мы наступили на грабли под названием "реформа Филатова".

С 2012-2013 года разного рода грантоеды устроили систематическую травлю судей. То они преступные, то судьи Майдана, то уроды последние. Не вопрос, судьи есть всякие – как и журналисты. Только если разборки внутри журналистской тусовки, мы считаем, должны устраивать только журики, то судьям рулить судами лезут все подряд.

Все эти годы мы искренне думали, что так правильно. Но в 2014 году. Под крики "судей к ответу!" пришли хитрые реформаторы. И мы получили реформу Филатова и полное подчинение судов Петру Порошенко. Если бы не победа Зеленского, сейчас мы слушали бы оды судебной реформе и пророкам ее Филатову-Бенедисюку-Козьякову-Говорухе, а также великомученице Валентине Данишевской.

Запиливая судебную реформу 2016 года, все как-то сразу забыли, что написано в Конституции. А там значится – напомню – что судебная власть является третьей ветвью власти в стране. НЕЗАВИСИМОЙ! Это означает, что на нее не должны влиять не только президент, премьер, Кабмин и генпрокурор, но и от общественники-грантоеды. Даже журналисты не должны, вот вроде меня.

Вдумайтесь. Как можно было допустить, чтобы у профессиональных судей с многолетним стажем принимали экзамены мальчики и девочки, осваивающие гранты? А может, мы наконец признаем, что за спинами этих мальчиков и девочек маячат совершенно другие люди? Какие люди?

Подумайте сами, почему грантодатели заинтересован в том, чтобы украинские суды принимали правильные решения? Как по мне, это такое же влияние, какое оказывала Администрация президента Порошенко – только с другой стороны.



Мне очень импонирует, что губительное влияние общественников наконец осознали и в самой судебной системе.

https://censor.net.ua/news/3132945/v_ekspertnoyi_gruppe_sudebnoyi_reformy_zelenskogo_odnoznachno_doljny_byt_professionalnye_yuristy_i_sudi

Лично я думаю, что группа по реформе судов должна включать в себя профессионалов из разных лагерей. В том числе из того лагеря, который хочет люстрировать президент Зеленский.

У нас нет идеальных судей – правильных, чистых и незапятнанных. Которые едва выживают на 7000 гривен в месяц, но сквозь слезы вершат правосудие. Как нет украинцев, которые честно платили бы все налоги. Поэтому сама постановка вопроса – глубоко манипулятивна, потому что странно искать непорочную деву в борделе. Куда мудрее будет не увольнять семь тысяч судей, а создать условия для их правильной работы.

Для этого необходимо устроить правильный баланс интересов, где несколько противостоящих друг другу лагерей будут надзирать друг за другом. Тогда не придется больше употреблять термин "одиозный" – потому что одиозных судей нет.

Тогда найдется правильное применение для "общественности". Тогда пусть себе пилят гранты сколько хотят. Нам важно, чтобы граждане Украины имели равный доступ к правосудию. А само правосудие было независимым.

Аминь.