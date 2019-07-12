Гройсман заявил, что если бы не он, Аваков и Кличко - то Львов утонул бы в мусоре

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "1+1" сказал мэру Львова Андрею Садовому, что без его помощи с проблемой львовского мусора бы не справились, передают Українськi Новини.

"Если бы я вам не помогал - вы бы затонули в том мусоре. Я хочу вам сказать еще одну вещь. Мы с вами в каком-то вопросе "партизанили" для того, чтобы решить вашу проблему, потому что не все в центральной власти были заинтересованы ее решить. И еще, нам помогал в этом в том числе и мэр столицы Виталий Кличко. Кстати, вам помогал еще и министр Аваков", - сказал Гройсман Садовому.

Гройсман отметил, что он был единственным чиновником в центральной власти, который пытался помочь с проблемой мусора во Львове.

Садовый ответил, что когда обращался к Премьер-министру за помощью, то он ему отказывал.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет принял решение о проведении конкурса на строительство системы дегазации Грибовицкой свалки, которая позволит добывать с полигона бытовых отходов газ.

Также 20 декабря Львовский горсовет утвердил получение кредита на €35 млн на строительство во Львове мусороперерабатывающего завода и рекультивацию Грибовицкой свалки.

В сентябре львовский мусор снова сбросили в запрещенном месте.

Тем временем в День Земли во Львовской области горела свалка и сухая трава на площади 2,7 га.

Ранее Львов снова оказался под угрозой мусорного коллапса.