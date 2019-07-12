Новости дня: Зеленский люстрировал себе ногу и выгоняет Кличко

Президент Зеленский предложил расширить закон о люстрации на вышестоящих чиновников режима Порошенко, министров, депутатов и т.д. Многие назвали этот ход в стиле Голобородько подражанием Лукашенко. Забавно, что под люстрацию от Зеленского попадут назначенные им же чиновники: секретарь СНБО Данилюк, поскольку был министром при Порошенко, а также Айварас Абромавичус. Это все равно, что выстрелить себе в ногу.

Виталий Кличко жалуется на Зеленского. Президент на личной встрече пообещал уволить градоначальника с поста председателя Киевской городской администрации и назначить туда другого человека. По всей видимости, директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко. Тогда у всенародно избранного киевлянами Кличко останутся полномочия лишь управлять Киевсоветом. При Януковиче Александр Попов 3 года неплохо возглавлял горадминистрацию, хотя его не выбирали киевляне. При Попове открыли 4 станции метро, а Кличко все еще обещает метро на Виноградарь.

Сегодня "стеклянный" мост Кличко треснул. Фотография облетело все СМИ. У Кличко заявили, что ничего страшного и назвали трещину незначительной. Мол она не в самом мосте, а в заборе – на безопасность не влияет.

Изгнанный Зеленским вчера, 10 июля, с совещания секретарь Бориспольского горсовета наносит ответный удар. Вот его блиц-интервью, в котором Ярослав Годунок говорит, что он не "черт", как его назвал Президент, обещает судиться и самостоятельно сходить в СБУ, не дожидаясь звонка от главы СБУ Ивана Баканова.

Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина, несмотря на просьбу Зеленского. Президент публично критикует министра за срыв возможного освобождения из плена украинских моряков. С прошлой среды Климкин не ходит на работу, хотя его жена регулярно ходит в Офис Президента, где она заведует управлением внешней политики.

Рада приняла новый избирательный кодекс. В следующих раз народных депутатов будут выбирать по открытым спискам.

После громкого убийства и изнасилования 10-летней девочки парламент ввел химическую кастрацию для педофилов возрастом старше 18, но моложе 65 лет. Что это такое и как ее делают, можно прочитать здесь. Неоднозначное решение, учитывая качество украинского следствия и коррупцию. Пока сыщики ловили "пологовского маньяка", за его преступления 8 лет отсидел невиновный человек.

Зима далеко, но холод близко. Совсем скоро будет еще холоднее, до +14. Лишь в субботу – главный день на Atlas Weekend – немного потеплеет. А к следующим выходным вернется жара.

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