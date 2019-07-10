подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 июля 2019, среда, 18:26 312
Политика 2019-07-10T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Одессе 12 июля почтят Касперовскую икону Божией Матери

В Одессе 12 июля почтят Касперовскую икону Божией Матери

В Одессе 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла и Касперовской иконы Божией Матери, состоится масштабный крестный ход, который возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Как сообщает Центр информации Украинской православной церкви со ссылкой на данные Одесской епархии, торжества начнутся с 7 утра в Свято-Успенском кафедральном соборе с акафиста перед чудотворной Касперовской иконой Божией Матери.

После литургии начнется общеепархиальный крестный ход с Касперовской иконой и многочисленными святынями. После чего на Соборной площади будет совершен торжественный молебен о мире в Украине и процветании Одессы.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 2018 году в Одессе в торжествах в честь чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - покровительницы Причерноморского края, более 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по улицам города.

Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала на наши земли из Трансильвании (современная территория Румынии), откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой.

К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.

С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.
Архив
Новости
Бойко в Москве сказал, что готов уже в начале августа подписать контракт на поставку российского газа по сниженным ценам 19:38
Зеленский поручил Генштабу усилить активность армии из-за обстрела в Гранитном 19:32 Дополнено
Взорвавшееся здание в Луганске. Фото: сепаратисткие сайты
В районе Центрального рынка Луганска прогремел мощный взрыв в здании 19:27
Ракета боевиков попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен 18:43
"Дарница" прошла аудит на соответствие требованиям GMP 18:39
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве 10:53
Рейтинг платформы Бойко перевалил за 14%, "Оппоблок" Ахметова не проходит 11:10
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok