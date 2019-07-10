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  • УПЦ на сессии Совета ООН по правам человека заявили о необходимости возвращения захваченных храмов
10 июля 2019, среда, 16:15 338
Политика 2019-07-10T16:45:24+03:00
Українські Новини
УПЦ на сессии Совета ООН по правам человека заявили о необходимости возвращения захваченных храмов

УПЦ на сессии Совета ООН по правам человека заявили о необходимости возвращения захваченных храмов

В Женеве на ивенте 41 регулярной сессии Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о необходимости возвращения захваченного имущества Украинской православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

Так, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях Епископ Виктор Коцаба отметил, что в Совет по правам человека ООН был направлен полный пакет документов, в которых констатируются нарушения прав верующих УПЦ.

В частности, о принятии дискриминационного закона о переименовании религиозных организаций УПЦ; о нерегистрации Министерством культуры Украины уставов епархий и монастырей УПЦ; продолжении насильственного захвата храмов.

В УПЦ констатируют, что "нарушения прав православных верующих в Украине носят системный характер, поэтому необходим комплекс мер, направленных на отмену дискриминационных законов и восстановление нарушенных прав верующих граждан, в том числе путем возвращения захваченного насильственным способом имущества".

В частности, на 41 сессии Совета по правам человека ООН "Религиозные свободы в Украине, Черногории и Македонии" представители православных церквей изложили обстоятельства нарушений прав верующих в результате попыток принятия дискриминационных законов, блокировки богослужений и других правонарушений в их странах.

Как отмечает епископ Виктор, клирики и адвокаты епархий Сербской православной церкви заявили о том, что правительство Черногории поддерживает непризнанную поместными церквями "Черногорскую православную церковь" и ограничивает законные права епископий Сербской православной церкви. Также до сих пор не прекращается нарушение прав православных верующих в Северной Македонии.

По его словам, участники ивента констатировали, что "сейчас в мире существует уже несколько церковных юрисдикций, которые страдают от произвола и нарушений прав человека".

"Для прекращения этих нарушений представителям религиозных организаций вместе с международным сообществом и гражданским обществом следует прикладывать все возможные усилия с целью влияния на государственную власть и политиков, которые должны обеспечивать реальное, а не декларативное соблюдение прав человека согласно своим компетенциям", - подытожил участник сессии Совета по правам человека ООН.
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