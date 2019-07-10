"Интер" покажет "Славянский базар" и "Юрмала. Лайма. Рандеву"

Телеканал "Интер" со следующей недели начнет транслировать два главных музыкальных события сезона – с 15 июля зрителей ждет "Славянский базар в Витебске", а с 22 июля – "Юрмала. Лайма. Рандеву". С понедельника по четверг, только на "Интере" – хиты, знакомство с молодыми талантами и встречи с кумирами. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Открывает музыкальный марафон знаменитый Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", который пройдет уже в 28 раз. Соревноваться на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" будут представители из 18 стран. Впервые на вокальное состязание приедут гости из Китая и Швейцарии. Представлять Украину в этом году будет певец и композитор Дмитрий Бабак.





Дмитрий Бабак. Фото: пресс-служба "Интер"

"Выступить на "Славянском базаре" – моя мечта детства, – говорит Дмитрий. – Помню, как мы с семьей каждый год наблюдали за фестивалем, восхищаясь и переживая за конкурсантов. Тогда мне казалось невозможным, оказаться по ту сторону экрана. Но вера и упорный труд сделали свое дело! Я выйду на сцену "Славянского базара", чтобы привезти победу для Украины".

Кроме молодых талантов на праздник музыки приедут и звезды мировой величины – итальянский тенор Алессандро Сафина, пианист и обладатель Грэмми Марлоу Росадо, экс-участница Ace of Base Дженни Берггрен. Также на гала-концертах фестиваля выступят София Ротару, Ирина Билык, Таисия Повалий, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Alekseev, Melovin, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова и другие мега-звезды.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри во главе с народной артисткой, композитором, музыкантом и исполнительницей Тамарой Гвердцители. Также в состав жюри вошли Марлоу Росадо, Дженни Берггрен и Ирина Билык.

Ирина Билык. Фото: пресс-служба "Интер"

"Мне нравится быть в составе жюри, потому что действительно нет никакого давления ни с чьей стороны. Можно выбрать наиболее понравившегося исполнителя. Поэтому я считаю "Славянский базар" одним из самых честных конкурсов в мире", - поделилась Ирина Билык.

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Славянский базар в Витебске" пройдет на "Интере" с 15 по 18 июля в 22:10.