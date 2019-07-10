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10 июля 2019, среда, 13:35 3187 Документ
Силовые структуры 2019-07-10T16:45:03+03:00
Українські Новини
НАБУ провело обыск в доме Насалика, перед тем как вручить ему подозрение, - СМИ

НАБУ провело обыск в доме Насалика, перед тем как вручить ему подозрение, - СМИ

Перед вручением подозрения министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в деле о декларировании недостоверной информации в электронной декларации, в его доме в Козине были проведены обыски,оперативно-следственные мероприятия прошли за несколько дней до вручения подозрения, о котором было объявлено 9 июля.

Об этом сообщил источник в Минэнергоугля, пишет Апостроф

У журналистов оказался полный текст постановления следственного судьи, которая предоставила разрешение на обыск. Из него, в частности, становится понятно, что детективы НАБУ должны были искать в имении семьи Насалика в Козине материалы, касающиеся сразу двух долговых расписок министра перед предпринимателем, совладельцем ФК "Карпаты" Петром Дыминским.

Согласно материалам дела, в уголовном производстве №42018000000002019 от 17.08.2018, зарегистрированном Генпрокуратурой по признакам ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации), фигурирует два долговых обязательства, которые чиновник не указал ни в одной из деклараций за 2015 – 2018 гг. на суммы $1,888 млн (от 15.02.2014) и $1,249 млн (от 10.07.2014).

 

Ранее в сообщениях Специализированной антикоррупционной прокуратуры указывалась лишь цифра в $1,249 млн.

Согласно показаниям свидетеля Вадима Ладницкого (доверенное лицо Дыминского), он готовил текстовые файлы договоров займа и расписок, проекты документов направлял на электронные почты, которыми пользовался Насалик. Затем договора займа подписывались в двух экземплярах, один из которых оставался у Насалика. Деньги, по словам Ладницкого, передавались в одном из офисов во Львове. При этом Ладницкий утверждает, что в течение 2014-2016 гг. неоднократно звонил и отправлял СМС Насалику с целью выяснения порядка погашения финобязательств перед Дыминским. Детективы НАБУ просили суд дать разрешение на поиск доказательств этих фактов, и получили его.

Стоит отметить, что параллельно в суде рассматривается гражданский иск Дыминского о признании долга Насалика. Последние решения, опубликованные в Едином судебном реестре, касаются проведения почерковедческой экспертизы. Кроме того, также в судах рассматривается "встречное" уголовное дело о якобы фальсификации подписи Насалика, поданное с целью заблокировать гражданский иск.

Ранее суд арестовал имущество Насалика – квартиру в Киеве и дом в Козине – в обеспечение иска Дыминского о погашении договора займа. Решение действует до 26.07.2020 года.

 

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