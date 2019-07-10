Новости дня: Зарплата Зеленского – не фонтан

Президент Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день. Это в 1 000 раз меньше, чем бонус главы "Нефтегаза" Коболева за каждый день работы в 2018 году. Без учета зарплаты и премий Коболева, а также бонуса за 2017 год. То есть, Зеленский получает 1 миллиКоболев в день. Но это все же лучше, чем у руководства Офиса Президента. Как оказалось, Андрей Богдан и все его замы вообще не получают денег за свою работу.\r\nПервое скандальное назначение Зеленского. Он назначил членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию человека из орбиты Коломойского. Юрий Зиневич работал платным помощником Ольги Герасимюк, когда та была народным депутатом – 13 лет тому назад. Сейчас Зиневич - адвокат и владелец автосервиса. Не понятно, почему на нем остановил свой выбор Президент, кроме давней связи с Коломойским, в чью орбиту интересов входит телевизионный регулятор.\r\nНАБУ и СБУ провели неожиданные обыски в Фонде госимущества. Задержание начальника фонда Трубарова опровергают. Говорят – искали доказательства коррупции. Последняя громкая афера фонда связана с рынком земли и недвижимости. ФГИ продавил в Раде закон, по которому нотариусов при оформлении сделок обязали регистрировать оценки земли и квартир в специальной базе оценок. Услуга платная. Доход идет частным конторам. По сути – это косвенный налог на все сделки с недвижимостью и ограничение прав граждан распоряжаться своей собственностью. В июле исполняется год работы новой схемы. Каждый месяц она приносит фирмам-посредникам от 23 млн гривен и выше. Публично аферу защищает ФГИ.\r\nЗеленский решил отменить парад военной техники ко Дню независимости, который каждый год проводил Порошенко. Сэкономленные 300 млн гривен Зе обещает раздать как премии военным. Прошлогодний парад обошелся в 700 млн гривен.\r\nДля тех, кто планирует отпуск в сентябре, обратите внимание, что аэропорт "Жуляны" закроют на реконструкцию. Со 2 по 12 сентября будут ремонтировать взлетную полосу. Все авиакомпании, в том числе WizzAir, переносят рейсы на "Борисполь". Чтобы справиться с внеплановой загрузкой, самолеты в "Борисполе" будут сажать на запасную полосу.\r\nПослушайте ужасное видео переговоров, которое опубликовало ГБР. Сотрудники Минобороны Украины обсуждают, как им принять на вооружение бракованные кустарные бронежилеты и избежать проверки и наказания.\r\nАнтимонопольный комитет (АМКУ) взялся за крупнейшего производителя авиационных двигателей – "Мотор Сич". Концерн находится в Запорожье и дает работу тысячам людей. Его собственник – бывший депутат и Герой Украины Вячеслав Богуслаев – давно хочет продать завод китайцам. СБУ заблокировала сделку и инициировала арест на акции предприятия еще в 2017 году под предлогом обеспечения обороноспособности. Зеленский недавно "почистил" АМКУ. Завод посетил первый номер "Слуги народа" Разумков. И дело сдвинулось с мертвой точки. Рассматривают возможность компромисса, когда контроль над заводом получат совместно китайцы и "Укроборонпром". Сам Богуслаев идет в нардепы от родного Запорожья самовыдвиженцем.\r\nСегодня, между прочим, 50-й день работы Зеленского на посту Президента. 12 дней до выборов и неделя до возврата жары.\r\nНа Киев идут ливни с грозами. Власти объявили штормовое предупреждение.\r\nПодписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.