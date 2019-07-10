Новости дня: Зарплата Зеленского – не фонтан

Президент Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день. Это в 1 000 раз меньше, чем бонус главы "Нефтегаза" Коболева за каждый день работы в 2018 году. Без учета зарплаты и премий Коболева, а также бонуса за 2017 год. То есть, Зеленский получает 1 миллиКоболев в день. Но это все же лучше, чем у руководства Офиса Президента. Как оказалось, Андрей Богдан и все его замы вообще не получают денег за свою работу.

Первое скандальное назначение Зеленского. Он назначил членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию человека из орбиты Коломойского. Юрий Зиневич работал платным помощником Ольги Герасимюк, когда та была народным депутатом – 13 лет тому назад. Сейчас Зиневич - адвокат и владелец автосервиса. Не понятно, почему на нем остановил свой выбор Президент, кроме давней связи с Коломойским, в чью орбиту интересов входит телевизионный регулятор.

НАБУ и СБУ провели неожиданные обыски в Фонде госимущества. Задержание начальника фонда Трубарова опровергают. Говорят – искали доказательства коррупции. Последняя громкая афера фонда связана с рынком земли и недвижимости. ФГИ продавил в Раде закон, по которому нотариусов при оформлении сделок обязали регистрировать оценки земли и квартир в специальной базе оценок. Услуга платная. Доход идет частным конторам. По сути – это косвенный налог на все сделки с недвижимостью и ограничение прав граждан распоряжаться своей собственностью. В июле исполняется год работы новой схемы. Каждый месяц она приносит фирмам-посредникам от 23 млн гривен и выше. Публично аферу защищает ФГИ.

Зеленский решил отменить парад военной техники ко Дню независимости, который каждый год проводил Порошенко. Сэкономленные 300 млн гривен Зе обещает раздать как премии военным. Прошлогодний парад обошелся в 700 млн гривен.

Для тех, кто планирует отпуск в сентябре, обратите внимание, что аэропорт "Жуляны" закроют на реконструкцию. Со 2 по 12 сентября будут ремонтировать взлетную полосу. Все авиакомпании, в том числе WizzAir, переносят рейсы на "Борисполь". Чтобы справиться с внеплановой загрузкой, самолеты в "Борисполе" будут сажать на запасную полосу.

Послушайте ужасное видео переговоров, которое опубликовало ГБР. Сотрудники Минобороны Украины обсуждают, как им принять на вооружение бракованные кустарные бронежилеты и избежать проверки и наказания.

Антимонопольный комитет (АМКУ) взялся за крупнейшего производителя авиационных двигателей – "Мотор Сич". Концерн находится в Запорожье и дает работу тысячам людей. Его собственник – бывший депутат и Герой Украины Вячеслав Богуслаев – давно хочет продать завод китайцам. СБУ заблокировала сделку и инициировала арест на акции предприятия еще в 2017 году под предлогом обеспечения обороноспособности. Зеленский недавно "почистил" АМКУ. Завод посетил первый номер "Слуги народа" Разумков. И дело сдвинулось с мертвой точки. Рассматривают возможность компромисса, когда контроль над заводом получат совместно китайцы и "Укроборонпром". Сам Богуслаев идет в нардепы от родного Запорожья самовыдвиженцем.

Сегодня, между прочим, 50-й день работы Зеленского на посту Президента. 12 дней до выборов и неделя до возврата жары.

На Киев идут ливни с грозами. Власти объявили штормовое предупреждение.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.