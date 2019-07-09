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09 июля 2019, вторник, 06:33 57
Политика 2019-07-09T06:33:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: Телемост отменили, но скандал получился. Готовьте пуховики, холода близко

Новости дня: Телемост отменили, но скандал получился. Готовьте пуховики, холода близко

Кремлевский телеканал "Россия" неожиданно проанонсировал телемост с украинским телеканалом NewsOne (принадлежит наррдному депутату Козаку, хотя все считают, что Медведчуку). Телемост вызвал бурю эмоций, угроз и возмущений. Зеленский даже записал специальное видеообращение. Президент просит не поддаваться на провокации, объясняет, что телемост связан с выборами и желанием разделить украинцев. Зе сделал прямое предложение Путину встретиться в нормандском формате + Великобритания и Соединенные Штаты Америки. В Кремле пообещали подумать надо новым форматом, но удивились при чем тут США? У США позиция жестче, чем у Европейского Союза (ЕС), который склонен к отмене санкций против Российской Федерации.

На волне скандала NewsOne отменил телемост из-за угроз расправы надо журналистами. Ведущий и генеральный продюсер Голованов рассказал, что они не планировали показывать политиков, а только предоставить слово двум семьям, которые не виделись 5 лет: одна живет в Киеве, а другая - в Москве.

Генеральный прокурор Луценко так возмутился намерением провести телемост, что вызвал на допрос ведущих, журналистов и собственников NewsOne. Хорошо хоть повезло вахтеру.

Сегодня, 8 июля, в Киеве проходит саммит "Украина - ЕС". Главный скандал – на саммит не пустили профильного вице-премьера-министра по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе. Вот забавное видео, как ее не могут найти в списках на входе в Мариинский дворец.

Особенность саммита в том, что в Киев приехали лидеры ЕС, которые к середине осени оставят свои должности. Туска на посту Президента ЕС заменит бельгиец Мишель, вместо Могерини будет испанец Боррель, а вместо Юнкера будет немка Урсула фон дер Ляйен. Зеленский к саммиту еще не приобрел все полноту власти, поскольку не контролирует парламент. Поэтому от саммита не ждут больших прорывов.

Неожиданные обыски провели у советника Авакова – Виктора Коржа. Его подозревают в вымогательстве 30 тыс. долларов взятки. Новые власти впервые подобрались так близко к казавшемуся недавно недосягаемым министру внутренних дел.

Допросы ждут скоро и собственника телеканала "Прямой" Валерия Макеенко. Он не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) и суд разрешил привести его силой. После Макеенко должны допросить бизнесмена Сергея Тигипко, как он приобрел у бывшего Президента оборонный завод "Ленинская кузня", а после этого ГРБ обещает вызвать на допрос самого Порошенко.

Новый начальник таможни Нефедов продемонстрировал как должны выглядеть новые лица – наложил косметическую маску на лицо и сделал неоднозначный пост.

Синоптик прогнозирует, что в середине июля мы вспомним о пуховиках. И это не шутка, идет похолодание. И это в разгар Atlas Weekend.

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