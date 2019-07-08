Сергей Дидковский: Кинотеатр "Киев" не работает уже месяц

PR-стратег Сергей Дидковский считает, что закрытый месяц наза столичный кинотеатр "Киев" может стать главным культурным центром Киева.\r\nОб этом он написал на своей странице в Facebook.\r\nКинотеатр "Киев" не работает уже месяц. Это может привести к плохим последствиям (его закроют навсегда, либо переформатируют в обычный коммерческий кинотеатр).\r\nЛибо — приведет к положительному результату. Под положительным результатом видится эволюция кинотеатра в муниципальный культурный центр.\r\nСоответственно, КМДА может об этом задуматься. И с точки зрения репутации — это большой плюс в карму, и с точки зрения туристической привлекательности.\r\nСоздать муниципальный культурный центр в кинотеатре "Киев".\r\n1. Сохранить главный функционал кинотеатра "Киев": демонстрацию фестивального кино и премьерные показы украинского кино.\r\n2. Кинотеатр должен эволюционировать в муниципальный культурный центр, в котором помимо кинопоказов проходят художественные и фото выставки, лекции и воркшопы.\r\n3. Провести ревитализацию помещений кинотеатра (кафе, туалеты, подвал).\r\n4. Сохранить архитектуру здания кинотеатра, исключить изменения фасада и надстройку этажей.\r\n5. Исключить финансовый или политическое влияние лиц, связанных со странами-агрессорами.\r\n6. Организовать регулярные кинопоказы национальных фильмов стран-членов ЕС.\r\n7. В результате — создать уникальный центр современного искусства, который станет местом силы для творческих людей и туристическим магнитом.\r\nВ Киеве не хватает культурных центров, которые являются необходимостью для столицы европейского государства. Потому КМДА стоит об этом задуматься.\r\nПрецедент есть — силами предыдущего арендатора кинотеатр вошел в EUROPA CINEMAS – группы кинотеатров, поддерживаемых МИД Франции и пропагандирующих европейские фильмы.\r\nЗначит нужно идти дальше — становиться главным культурным центром Киева. Благо и местоположение этому способствует, и история.\r\n