Сергей Дидковский: Кинотеатр "Киев" не работает уже месяц

PR-стратег Сергей Дидковский считает, что закрытый месяц наза столичный кинотеатр "Киев" может стать главным культурным центром Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кинотеатр "Киев" не работает уже месяц. Это может привести к плохим последствиям (его закроют навсегда, либо переформатируют в обычный коммерческий кинотеатр).

Либо — приведет к положительному результату. Под положительным результатом видится эволюция кинотеатра в муниципальный культурный центр.

Соответственно, КМДА может об этом задуматься. И с точки зрения репутации — это большой плюс в карму, и с точки зрения туристической привлекательности.

Создать муниципальный культурный центр в кинотеатре "Киев".

1. Сохранить главный функционал кинотеатра "Киев": демонстрацию фестивального кино и премьерные показы украинского кино.

2. Кинотеатр должен эволюционировать в муниципальный культурный центр, в котором помимо кинопоказов проходят художественные и фото выставки, лекции и воркшопы.

3. Провести ревитализацию помещений кинотеатра (кафе, туалеты, подвал).

4. Сохранить архитектуру здания кинотеатра, исключить изменения фасада и надстройку этажей.

5. Исключить финансовый или политическое влияние лиц, связанных со странами-агрессорами.

6. Организовать регулярные кинопоказы национальных фильмов стран-членов ЕС.

7. В результате — создать уникальный центр современного искусства, который станет местом силы для творческих людей и туристическим магнитом.

В Киеве не хватает культурных центров, которые являются необходимостью для столицы европейского государства. Потому КМДА стоит об этом задуматься.

Прецедент есть — силами предыдущего арендатора кинотеатр вошел в EUROPA CINEMAS – группы кинотеатров, поддерживаемых МИД Франции и пропагандирующих европейские фильмы.

Значит нужно идти дальше — становиться главным культурным центром Киева. Благо и местоположение этому способствует, и история.