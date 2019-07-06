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06 июля 2019, суббота, 16:46 12
Выборы 2019-07-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
Кирилл Молчанов: ЦИК поставил выборы под угрозу срыва

Кирилл Молчанов: ЦИК поставил выборы под угрозу срыва

Кирилл Молчанов, Фото: Кирилл Молчанов/Facebook
Кирилл Молчанов, Фото: Кирилл Молчанов/Facebook

ЦИК сам себя загнал в ловушку исков и претензий и поставил выборы под угрозу срыва. Такое мнение выразил политический эксперт, заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов на своей странице в соцсети Facebook.

ЦИК сам себя загнал в ловушку исков и претензий и поставил выборы под угрозу срыва

Действия Центральной Избирательной Комиссии на этих выборах-как поведение слона в посудной лавке.

Конечно, члены ЦИК, назначенные прошлой властью, оказались совсем в другой политической реальности, чем им обещали те, кто назначал: политическая сила Петра Порошенко оказалась в аутсайдерах политического процесса, Самопомощь развалилась, НацФронт даже не пошел на выборы, но интересы у всех остались.

Новые и неопытные члены ЦИК ходят по граблям ошибок и неприкрытых двойных стандартов, пытаясь выполнять пожелания тех, кто их туда делегировал.

Например, Глава ЦИК со ссылкой на ГПУ дает интервью, что Кузьмин был в Крыму, а Крым-это Украина, и комиссия тут же снимает его с выборов по этой причине. Естественно, тут прямая дорога в суд.

После регистрации Руха Саакашвили комиссии надо было срочно провести пережеребьевку и снять все возможные вопросы. Самовольно назначив партии красивый номер, ЦИК нарвалась на иск, чего и следовало ожидать.

Инспирированный из Одессы иск Партии Пенсионеров к ЦИК с требованием снять с выборов Саакашвили с выборов-та еще история. Ведь таким образом пытаются снять с выборы и саму его партию, тем самым убрать 22 номер из списка вообще. Но как это отменяет требование пережеребьевки, если права других партий уже нарушены?

Ну и если ЦИК так громко кричит, что ничего изменить уже нельзя, потому что не хватит ни бумаги, ни краски-это вообще для кого?

Почему нельзя сейчас печатать бюллетени мажоритарщиков, а потом уже списочные? И почему нет подтверждения этому от полиграфкомбината Украина?

Чем ближе выборы, тем очевидней, что единственная угроза срыва выборов - сама ЦИК. Именно срыв выборов - новая цель политических сил, которые назначали ее членов.

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