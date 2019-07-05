Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш считает, что пережеребьевка политических партий, проводимая Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда, а также перепечатка избирательных бюлетеней не сорвет сроки досрочных парламентских выборов, назначенных на 21 июля.\r\nОб этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.\r\nПоговорим про срыв выборов, друзья мои. Слишком много шума на эту тему. Потому что есть вероятность, что часть бюллетеней придется перепечатывать. Давайте по порядку.\r\n\r\nВыборы состоятся. Даже не сомневайтесь.\r\nБюллетени будут и их хватит.\r\nТо, что сейчас происходит, по моей оценке,- исключительно вина ЦИК. Полагаю, что ее большая часть скучает за своим "родителем" – Порошенко, а остальные с болью смотрят как уходит в небытие любимый "НФ" Яценюка. Вот и чудят члены не по-детски, регулярно нарушая закон и права субъектов избирательного процесса, что подтверждается массой судебных решений.\r\nСколько бюллетеней будет напечатано? - 63 млн 611 тыс. 464 бюллетеня.\r\nСколько это стоит – почти 282 млн гривен.\r\nКаков срок печати? - До 21 июля (да-да, так написано в тендерной документации).\r\nКто печатает бюллетени? - Нам говорят, что ДП "Полиграфкомбинат "Украина". По моей информации – это не так. Печатает бюллетени списка Банкнотная фабрика Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.\r\nСколько бюллетеней уже напечатано? - Не понятно. Озвучиваются цифры 5 млн, 5 млн 200, 7,5 млн… По моей информации намного меньше.\r\nБыла ли уже отгрузка бюллетеней? - Точно нет. Планируется в воскресенье.\r\nСорвет ли выборы перепечатка пусть даже 11% бюллетеней (7 млн из почти 64 млн)? - Нет. Если включаться обе фабрики – и Банкнотка НБУ и ПК "Украина" - все успеют перепечатать.\r\nПричинит ли это ущерб госбюджету? - Однозначно. И отвечать за ущерб должны члены ЦИК, решившие, что одни субъекты включаются в бюллетень по жеребьевке, а другие – без. Личным имуществом отвечать. Строго в соответствии с законом и даже, возможно, приговором.\r\nНужна ли новая жеребьевка? - Будет решение Верховного Суда – будет и жеребьевка. Но дело не в этом. В законе черным по белому написано, что "у виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі назви партій розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія". Нет вариантов. Нужна была жеребьевка. Понимаете? Обязательно была нужна. И члены ЦИК знали, что идут суды. Те члены ЦИК, которые это проигнорировали, и игнорируют до сих пор – и есть соучастники попыток сорвать выборы.\r\nПочему происходит этот бред? Потому что Пэдро. Точка. Намедни, в Каменец-Подольском, он заявил, что "наша команда с вами отменила регистрацию Шария". "Наша команда". Это он про ЦИК, понимаете? Он спокойно признался кто и как принимает решения в этом избирательном процессе. Это простая явка с повинной.\r\n\r\nВот так.\r\n