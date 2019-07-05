Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш считает, что пережеребьевка политических партий, проводимая Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда, а также перепечатка избирательных бюлетеней не сорвет сроки досрочных парламентских выборов, назначенных на 21 июля.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Поговорим про срыв выборов, друзья мои. Слишком много шума на эту тему. Потому что есть вероятность, что часть бюллетеней придется перепечатывать. Давайте по порядку.

Выборы состоятся. Даже не сомневайтесь. Бюллетени будут и их хватит. То, что сейчас происходит, по моей оценке,- исключительно вина ЦИК. Полагаю, что ее большая часть скучает за своим "родителем" – Порошенко, а остальные с болью смотрят как уходит в небытие любимый "НФ" Яценюка. Вот и чудят члены не по-детски, регулярно нарушая закон и права субъектов избирательного процесса, что подтверждается массой судебных решений. Сколько бюллетеней будет напечатано? - 63 млн 611 тыс. 464 бюллетеня. Сколько это стоит – почти 282 млн гривен. Каков срок печати? - До 21 июля (да-да, так написано в тендерной документации). Кто печатает бюллетени? - Нам говорят, что ДП "Полиграфкомбинат "Украина". По моей информации – это не так. Печатает бюллетени списка Банкнотная фабрика Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Сколько бюллетеней уже напечатано? - Не понятно. Озвучиваются цифры 5 млн, 5 млн 200, 7,5 млн… По моей информации намного меньше. Была ли уже отгрузка бюллетеней? - Точно нет. Планируется в воскресенье. Сорвет ли выборы перепечатка пусть даже 11% бюллетеней (7 млн из почти 64 млн)? - Нет. Если включаться обе фабрики – и Банкнотка НБУ и ПК "Украина" - все успеют перепечатать. Причинит ли это ущерб госбюджету? - Однозначно. И отвечать за ущерб должны члены ЦИК, решившие, что одни субъекты включаются в бюллетень по жеребьевке, а другие – без. Личным имуществом отвечать. Строго в соответствии с законом и даже, возможно, приговором. Нужна ли новая жеребьевка? - Будет решение Верховного Суда – будет и жеребьевка. Но дело не в этом. В законе черным по белому написано, что "у виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі назви партій розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія". Нет вариантов. Нужна была жеребьевка. Понимаете? Обязательно была нужна. И члены ЦИК знали, что идут суды. Те члены ЦИК, которые это проигнорировали, и игнорируют до сих пор – и есть соучастники попыток сорвать выборы. Почему происходит этот бред? Потому что Пэдро. Точка. Намедни, в Каменец-Подольском, он заявил, что "наша команда с вами отменила регистрацию Шария". "Наша команда". Это он про ЦИК, понимаете? Он спокойно признался кто и как принимает решения в этом избирательном процессе. Это простая явка с повинной.

Вот так.