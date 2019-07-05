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05 июля 2019, пятница, 15:29 132
Судебная власть 2019-07-05T15:29:11+03:00
Українські Новини
В Херсонской области экс-сотрудник "военной комендатуры" "ЛНР" получил 8 лет тюрьмы

В Херсонской области экс-сотрудник "военной комендатуры" "ЛНР" получил 8 лет тюрьмы

Голопристанский районный суд Херсонской области приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего сотрудника "военной комендатуры" самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

Сепаратист был признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса и осужден к 8 годам лишения свободы.

Он был задержан 13 апреля при пересечении административной границы с аннексированным Россией Крымом на контрольно-пропускном пункте "Чонгар".

Задержанный был сотрудником "военной комендатуры" и бойцом батальона "Сомали".

Указанное лицо имело целью пересечь линию разграничения с временно оккупированной территорией Крыма и попасть на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для продолжения противоправной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, в Одесской области задержали популяризатора "ДНР" и "ЛНР" в соцсетях.

Ранее на Донбассе военные ВСУ задержали диверсанта.

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