В Херсонской области экс-сотрудник "военной комендатуры" "ЛНР" получил 8 лет тюрьмы

Голопристанский районный суд Херсонской области приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего сотрудника "военной комендатуры" самопровозглашенной "Луганской народной республики".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nСепаратист был признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса и осужден к 8 годам лишения свободы.\r\nОн был задержан 13 апреля при пересечении административной границы с аннексированным Россией Крымом на контрольно-пропускном пункте "Чонгар".\r\nЗадержанный был сотрудником "военной комендатуры" и бойцом батальона "Сомали".\r\nУказанное лицо имело целью пересечь линию разграничения с временно оккупированной территорией Крыма и попасть на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для продолжения противоправной деятельности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Одесской области задержали популяризатора "ДНР" и "ЛНР" в соцсетях.\r\nРанее на Донбассе военные ВСУ задержали диверсанта.