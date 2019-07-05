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05 июля 2019, пятница, 12:53 637
СМИ 2019-07-05T12:53:01+03:00
Українські Новини
9 партий обязались уважать свободу слова и подписали декларацию НСЖУ

9 партий обязались уважать свободу слова и подписали декларацию НСЖУ

Абсолютное большинство партий-лидеров парламентской гонки поддержали Декларацию в защиту свободы слова. Документ, разработанный Национальным союзом журналистов, в прямом телеэфире программы "Право на власть" канала "1+1" в ночь на 5 июля подписали гости студии - руководители партий и кандидатов в народные депутаты. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В частности, свои публичные обязательства защищать свободу слова и права журналистов приняли председатели партий: Дмитрий Разумков ("Слуга народа"), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина"), Владимир Гройсман ("Украинская стратегия"), Игорь Смешко ("Сила и честь"), Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция"), Андрей Садовый ("Самопомощь"), Олег Тягнибок ("ВО "Свобода").

Подписи под текстом Декларации также поставили народный депутат Евгений Мураев (возглавляет список партии "Оппозиционный блок") и заместитель председателя партии ГОЛОС Ярослав Юрчишин (сама политическая сила Святослава Вакарчука поддержала Декларацию накануне).

- Какой бы ни была политическая коалиция в новом парламенте, но абсолютное большинство новых народных депутатов должны защищать и свободу слова и права журналистов, - убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Неприязнь к СМИ, цепляние ярлыков и равнодушие к защите журналистов от атак должны отойти в прошлое. Так же историей станут те нардепы, что сейчас заслуженно потеряют свои мандаты из-за справедливой критики СМИ и потерю доверия избирателей. Конечно, этот документ - это только обещание защищать свободу слова, но эти обязательства - составляющая репутации ответственного украинского политика.

Декларацию в защиту свободы слова разработала НСЖУ в партнерстве с украинскими журналистами и экспертами Международной и Европейской федерации журналистов.

Документ предлагается к подписанию всем политическим силам и кандидатам в народные депутаты, которые участвуют в выборах в Верховную Раду Украины. Ранее Декларацию в защиту свободы слова подписывали кандидаты на пост Президента Украины.

Декларация в защиту свободы слова предполагает, что политические лидеры и партии, кандидаты в народные депутаты Украины берут на себя добровольные обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать давление на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, проводить публичные отчеты о расследовании правонарушений против работников СМИ и тому подобное.

В ходе президентских выборов эту декларацию подписали такие украинские политики как Владимир Зеленский, Валентин Наливайченко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Игорь Смешко, Роман Бессмертный, Дмитрий Добродомов, Александр Шевченко.

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