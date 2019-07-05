подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
05 июля 2019, пятница, 06:17 376
Политика 2019-07-05T06:17:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: Наша водка под угрозой, Зе собирает в Киеве лидеров ЕС

Новости дня: Наша водка под угрозой, Зе собирает в Киеве лидеров ЕС

В разгар отпусков Украина может остаться без своей водки. Государственный "Укрспирт" прекратил отгрузку спирта всем водочным заводам. У него не оказалось  расходомеров. А без них возить спирт нельзя - такие правила с 1 июля вводятся новым Налоговым кодексом. Очевидно, что расходомеры на спиртовзах убивают нелегальные поставки. Поэтому "Укрспирт" решил "положить" водочников. Готовьтесь к повышению цен - ведь спирт придется покупать за границей за валюту. Или переходите на виски.

В понедельник Киев принимает саммит Украина - Европейский Союз (ЕС). Впервые при Президенте Зеленском. Приедут все звезды - Туск, Могерини, Юнкер и Хан. Главный вопрос - сумеет ли Зе сохранить  антироссийскую коалицию, ведь многие страны ЕС хотят вернуть торговлю с Москвой и уже вернули делегацию Российской Федерации (РФ) в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Должны подписать 5 деклараций. Но Зе в Канаде и пока их не согласовал. Из-за этого подписание может быть сорвано.

Наверняка будут говорить и о газе - с 1 января прекращает действие договор с РФ о транзите. Если Зе не успеет подписать новый – и Украина, и ЕС останутся без газа в разгар зимы. В центр Киева лучше не выезжать - все будет перекрыто.

Путин назвал Зеленскому свои условия мира – прямые переговоры с лидерами Донецка и Луганска. Пока к этому готов лишь Бойко. А "Слуга народа" официально признала – быстрого мира не будет. Поэтому готовит информационное вещание на оккупированные территории.

Рейтинг у партии Зеленского падает. Хотя она и остается недосягаемым лидером. Зато растет у Бойко - уже 13,4%.

За стеклянный мост Кличко наконец взялась ГБР. Расследует не украли ли там 11 млн гривен. Бюджет моста вырос на 73 млн гривен при запланированных по проекту 400 млн гривен. Кстати, в пятницу стеклянному мосту исполниться 40 дней. Его до сих пор не ввели в эксплуатацию, а "стеклянные участки" закрыты для посещения.

Если не успели в отпуск - рассмотрите эту возможность. В Греции дают дом, землю и 500 евро - только живи на малолюдном ионическом острове. Надеюсь, хоть электричество у них нам есть.

К воскресенью как раз на Ивана Купала Украину зальет дождями. А в Карпатах похолодает до +7.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Водка Транзит газа Укрспирт Саммит Украина-ЕС Рейтинг популярности Прямые переговоры о мире Мост Кличко

Архив
Новости
Обострение в зоне ООС: боевики били из минометов и артиллерии, есть погибший и раненые 08:13
Украинцы скупают старые Volkswagen и другие бэушные иномарки 06:40
Перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам 06:30
Новости дня: Наша водка под угрозой, Зе собирает в Киеве лидеров ЕС 06:17
Климкин перед уходом в "политический отпуск" заработал 43 тыс. гривен 06:12 Документ
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok