Новости дня: Наша водка под угрозой, Зе собирает в Киеве лидеров ЕС

В разгар отпусков Украина может остаться без своей водки. Государственный "Укрспирт" прекратил отгрузку спирта всем водочным заводам. У него не оказалось расходомеров. А без них возить спирт нельзя - такие правила с 1 июля вводятся новым Налоговым кодексом. Очевидно, что расходомеры на спиртовзах убивают нелегальные поставки. Поэтому "Укрспирт" решил "положить" водочников. Готовьтесь к повышению цен - ведь спирт придется покупать за границей за валюту. Или переходите на виски.

В понедельник Киев принимает саммит Украина - Европейский Союз (ЕС). Впервые при Президенте Зеленском. Приедут все звезды - Туск, Могерини, Юнкер и Хан. Главный вопрос - сумеет ли Зе сохранить антироссийскую коалицию, ведь многие страны ЕС хотят вернуть торговлю с Москвой и уже вернули делегацию Российской Федерации (РФ) в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Должны подписать 5 деклараций. Но Зе в Канаде и пока их не согласовал. Из-за этого подписание может быть сорвано.

Наверняка будут говорить и о газе - с 1 января прекращает действие договор с РФ о транзите. Если Зе не успеет подписать новый – и Украина, и ЕС останутся без газа в разгар зимы. В центр Киева лучше не выезжать - все будет перекрыто.

Путин назвал Зеленскому свои условия мира – прямые переговоры с лидерами Донецка и Луганска. Пока к этому готов лишь Бойко. А "Слуга народа" официально признала – быстрого мира не будет. Поэтому готовит информационное вещание на оккупированные территории.

Рейтинг у партии Зеленского падает. Хотя она и остается недосягаемым лидером. Зато растет у Бойко - уже 13,4%.

За стеклянный мост Кличко наконец взялась ГБР. Расследует не украли ли там 11 млн гривен. Бюджет моста вырос на 73 млн гривен при запланированных по проекту 400 млн гривен. Кстати, в пятницу стеклянному мосту исполниться 40 дней. Его до сих пор не ввели в эксплуатацию, а "стеклянные участки" закрыты для посещения.

Если не успели в отпуск - рассмотрите эту возможность. В Греции дают дом, землю и 500 евро - только живи на малолюдном ионическом острове. Надеюсь, хоть электричество у них нам есть.

К воскресенью как раз на Ивана Купала Украину зальет дождями. А в Карпатах похолодает до +7.

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