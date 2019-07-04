На рынке электроэнергии ценопад, - Маляр

Цены в объединенной энергосистеме Украины снизились до 154 коп \/ кВтч (-8%).\r\nОб этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, комментируя очередной день работы нового рынка электроэнергии. "Сегодня на платформе Оператора рынке произошли очередные торги на рынке на сутки вперед, а именно на 5 июля. По сравнению с предыдущим днем объем торгов в ОЭС Украины уменьшился до 135 млн кВтч к показателям торгов на 4 июля (-16%). Так как погодные условия остаются стабильными, единственным драйвером подобных изменений может быть переориентация рынка на сегмент двусторонних договоров. Резкое уменьшение спроса привело к снижению ценового индикатора рынка ОЭС Украины до 154 коп \/ кВтч (-8%). Ценопад, рыночные механизмы в действии!" , - написал Маляр. Он также сообщил о результатах работы на энергоострове Бурштынской ТЭС."Объем торгов на острове БуТЕС на 5 июля составил 2700000 кВтч. Предложение в ночные часы составило лишь 30мВт. Очевидно, ночные ограничения цен недостаточны для осуществления импорта, ведь текущие цены на базу (ночь) в Венгрии в 2 раза выше, в Словакии выше на 20%. Именно поэтому 90% розторгованых объемов пришлось на дневную зону, из-за чего средневзвешенная цена на этом сегменте рынка повысилась до 192коп \/ кВтч (+ 14,5%). При этом почасовые цены в сегменте острова БуТЕС остались неизменными " , - отметил Маляр. Дмитрий Маляр отметил, что участники рынка довольны результатами работы нового рынка. В частности, он обратил внимание, что продажа электроэнергии в условиях нового рынка позволил крупнейшему производителю - ГП "НАЭК" Энергоатом"- увеличить среднюю цену проданной электроэнергии на 24% по сравнению с тарифом, который действовал до 1 июля (56,67 коп \/ кВт -ч) - до около 70 коп \/ кВт-час. Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.