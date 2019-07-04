Под Николаевом рухнула вышка мобильной связи, а под Запорожьем сдуло крышу с музея

В Днипре двое мужчин прыгали по автомобилям. Об этом сообщает "Днепр Час". Мужчины были сильно пьяны, прыгали на припаркованные рядом автомобили, на замечания полицейских прекратить не реагировали, поэтому были задержаны с применением физической силы и наручников. Нарушителей общественного порядка доставили в Индустриальное отделение полиции для составления административных материалов. В это время в дежурную часть отделения поступило сообщение о краже в магазине на проспекте Калнышевского. Заявительница сообщила о том, что неизвестные разбили витрину и похитили некоторые вещи из магазина. Полицейские стали выяснять обстоятельства этого события и оказалось, что задержанные вероятно причастны к краже. Обоих мужчин передали следователям.

В Николаевской области на забор больницы рухнула вышка мобильной связи. Об этом сообщают "Новости N". Впгт Казанка — одном из райцентров Николаевской области — упала вышка одного из операторов мобильной связи. Об этом "Новостям-N" сообщила местная жительница Марина Кудинова.По ее словам, позавчера в районе бушевала буря, был сильный шквал. Вышка, которую сорвало от порывов ветра, находится в самом центре поселка. В отличие от вышки своего конкурента, имеющей форму "Эйфелевой башни" и крепко стоящей на земле, эта вышка была прямая, длинная и тонкая, и местные жители как чувствовали, что когда-то она упадет."Упала на высоковольтные провода, на забор больницы. У кого-то из сетевиков от этой вышки был интернет. Сейчас интернета нет", - написала девушка.В настоящее время жителям Казанки и прилегающих сел приходится пользоваться услугами других мобильных операторов. Связи от оператора, которому принадлежит рухнувшая вышка, в поселке нет уже третий день.

Копы "поломали" кропивничан отдых в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает "Утренний город". На Киевщине зоне отчуждения ЧАЭС полицейские задержали нарушителей, среди которых была группа кропивничан. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области. Работники полиции задержали две группы сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Первую группу из трех молодых людей 19 и 20 лет правоохранители обнаружили в вечернее время, вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу. Вторая группа из трех человек 20 и 19 лет была задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне. Относительно данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы дел направлены в Ивановской районного и к Славутицкого городского суда Киевской области для принятия решения.

На Херсонщине горело поле пшеницы. Об это сообщает "Гривна". На номер Службы спасения по охране Горностаевского района поступило сообщение, что за пределами села Красное произошло возгорание на поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС в Херсонской области. На место вызова направлен дежурный расчет подразделения. По прибытию выяснили, что горят питательные остатки площадью 0,9 га, огонь перекинулся на поле расположено рядом и уничтожил еще 0,4 га пшеницы. Пожар ликвидирован.

На Ямпольщине 74-летняя пенсионерка насадила конопли. Говорит, что для ног. Об этом докладывает "20 хвилин Вінниця". Более 200 растений конопли изъяли полицейские на приусадебном участке летней женщины в Ямпольском районе. Женщина признает, что растения ее и рассказала для чего они ее. Кусты конопли обнаружили на приусадебном участке в 74-летней жительницы села Качковка Ямпольского района. На таком правонарушении женщина попадается не впервые. - На приусадебном участке 74-летней пенсионерки полицейские обнаружили 204 растения конопли, по которым хозяйка тщательно ухаживала. По словам летней правонарушителя, об уголовной ответственности за выращивание запрещенных наркосодержащих растений она знала, но другого выхода вылечить больные ноги у нее было, - отмечают в полиции. Изъятый ​​занял направлен на экспертизу, а по данному факту открыли уголовное производство. С 1 июня на территории области проводится практический этап оперативно-профилактической отработки под условным названием "Мак". За этот период работники полиции изъяли около 4000 растений мака и конопли, зарегистрировали 32 уголовных производства.

Поймали с поличным: Женщина с Ровенщины собирала радиоактивную чернику. Об этом сообщает "Ого". Во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС полицейскими Киевщины совместно с военнослужащими Национальной гвардии в с.Вильча было обнаружено женщину, которая собирала чернику. 14 кг лесной ягоды задержана имела целью вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать черники и затем продать ее, женщина приехала аж из Ровенской области. Ее поймали с поличным. За проникновение на запретную территорию без разрешения специальных документов на эту гражданку составлен админпротокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиактивного загрязнения). По данному факту следственным отделом полиции зоны ЧАЭС решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности). Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

В Запорожской области из музея последнего запорожского козака буря сорвала крышу. Об этом сообщает "Миг". Сообщение об этом оставила вчера у себя на странице в соцсетях хозяйка музея Наталия Семенова:"После вчерашней бури сорвало крышу в музее Никиты Леонтьевича Коржа, который надо срочно ремонтировать. С коллективом решили сделать прочнее покрытие из профнастила. Сердце болит за собранные артефакты, которые мокнут под дождем или днюют под палящим солнцем. А мы ведь своими силами организовали здесь хорошие площадки для мастер-классов. Обращаемся к вам, дорогие друзья, помочь приобрести покрытие для музея. Заранее благодарны за участие в жизни музея! Спаси, Господи, вас!5168 7573 4814 6533".