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  • В Греции ищут людей, мечтающих жить на райском острове Андикитире: дают дом и деньги
04 июля 2019, четверг, 17:41 23
Жизнь 2019-07-04T17:41:49+03:00
Українські Новини
В Греции ищут людей, мечтающих жить на райском острове Андикитире: дают дом и деньги

В Греции ищут людей, мечтающих жить на райском острове Андикитире: дают дом и деньги

Остров Андикитира. Фото: Evgeni Dinev
Остров Андикитира. Фото: Evgeni Dinev

В Греции разыскивают постоянных жителей на один из своих островов, обещая предоставить дом, деньги и землю. Об этом сообщает Daily Mail.

Остров Андикитира находится в Ионическом море и имеет площадь около 20 квадратных километров. Суша находится между островами Китира и Крит. Постоянно там проживает всего 24 человека, большинство из которых старики. Летом на остров приезжает еще несколько десятков людей.

Греческие власти ищут молодых людей, которые "не испугаются возможных трудностей" и захотят поселиться на острове. На "новоселье" новым жителям выделят дом, земельный участок и по 500 евро на протяжении первых трех лет.

Как сообщали Українські Новини, раньше рассказывали про работу мечты: в интернете появилась вакансия "профессионального путешественника".

А в Дублине появилась вакансия профессионального "обнимальщика кошек".

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