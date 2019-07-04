В Греции ищут людей, мечтающих жить на райском острове Андикитире: дают дом и деньги

В Греции разыскивают постоянных жителей на один из своих островов, обещая предоставить дом, деньги и землю. Об этом сообщает Daily Mail.

Остров Андикитира находится в Ионическом море и имеет площадь около 20 квадратных километров. Суша находится между островами Китира и Крит. Постоянно там проживает всего 24 человека, большинство из которых старики. Летом на остров приезжает еще несколько десятков людей.

Греческие власти ищут молодых людей, которые "не испугаются возможных трудностей" и захотят поселиться на острове. На "новоселье" новым жителям выделят дом, земельный участок и по 500 евро на протяжении первых трех лет.

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