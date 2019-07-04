Возглавляемая Вовком коллегия АМКУ принимает к рассмотрению жалобы компании обвиненного в финансировании терроризма Амирханяна

Постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок продолжает принимать к рассмотрению жалобу компании задержанного по обвинению в финансировании терроризма и государственного переворота Араика Амирханяна – ООО "Миколаївбудцентр" (код 40984166).

Это следует из соответствующего решения Комиссии во главе с госуполномоченным Андреем Вовком.

Согласно ресурсу OpenDataBot, владельцем компании является Амирханян Араик Хачикович, а директором - Амирханян Вагинак Рушанович.

Решение принять жалобу было принято несмотря на тот факт, что накануне в АМКУ обратились активисты ОО "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный блокпост" с заявлением об отсутствии ООО "Миколаївбудцентр" в Едином госреестре предприятий и организаций Украины. Они требовали от АМКУ не принимать решений в отношении отсутствующей реестре компании. Также активисты указывают, что компания в поданных в АМКУ документах указал Араика Амирханяна как своего конечного собственника.

По мнению активистов, выраженном в письме в адрес АМКУ, "Миколаївбудцентр" фактически "совершает действия по блокированию государственной программы по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли и может нанести ущерб общегосударственным интересам и интересам каждого гражданина Украины". Активисты считают, что принимая к рассмотрению жалобы этой компании, АМКУ фактически содействует ее преступной деятельности.

Ранее по данным СБУ, Амирханян был задержан, следователями открыто уголовное производство, ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2 (финансирование свержения государственного строя), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка людей через границу) Уголовного кодекса Украины. "В дальнейшем было установлено, что Амирханян А.Х. также причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в том числе соединенных с насилием над потерпевшими", - говорилось в сообщении СБУ.

"Делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, совершил противоправное блокирование более 200 публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более 20 млрд гривен", - отметили в спецслужбе.

Также в день задержания Амирханяна, 19 июня АМКУ принимал решение об отстранении от тендеров другой его фирмы – "Полтавабудцентр" - за сговор с предприятием "Дорлидер", которой также раньше было запрещено участвовать в госзакупках за неуплату налогов, некачественно выполненные работы. Кроме того, "Дорлидер" также обвинялась в финансировании террористов из "ДНР".

Напомним, что Андрея Вовка СМИ называют креатурой предыдущего Президента Петра Порошенко в АМКУ. Он работал начальником департамента управления корпоративными правами и налогового контроля ЗАО "Укрпроминвест" Петра Порошенко, был юристом ООО "Альянс адвокатов "Б и Б Лекс" Юрия и Владимира Бурлаков (Юрий Бурлак - это корпоративный юрист Порошенко). Также Андрей Вовк был основателем собственной юркомпании "Универсальный правовой советник". Он также фигурировал в скандале со срывом тендеров на закупку сканеров для таможни, которые должны были существенно снизить потоки контрабанды через границу.