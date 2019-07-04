Депутат Верховной Рады Украины предложил ликвидировать областные администрации и выбирать губернаторов

Народный депутат "оппозиционной платформы-За життя" Николай Скорик сегодня выступил с предложением видоизменить Конституцию Украины, которая носит много противоречий внутри. Так же стоит ликвидировать областные государственные администраций и создание исполнительных комитетов областных советов и избрание руководителей органов областной исполнительной власти на прямых выборах. Отказ от реализации этих пунктов программы партии регионов и привели к майдану 2013 года, считает нардеп.

"Тема управления регионами, тема того, чтобы убрать должность председателей областных государственных и районных государственных администраций. Вместо них сделать исполкомы, которые будут формироваться областными советами",- заявил Скорик.

По его убеждению, возвращение к прямым выборам глав областей является лучшим шагом для нашей страны. Позволит решать экономические и культурные вопросы в регионе без согласования с центром.

"То что руководитель области должен быть выборный в этом нет никакого сомнения я успел поработать в области и главой областной государственной администрации и председателем областного совета. Могу вам сказать, что намного более уверено себя чувствовал и с привязкой именно к региону, а не к тому что скажет там большой человек из Киева",- заявил Скорик

Он предложил изменить порядок наполнения местных бюджетов, позволить больше экономической самостоятельности. По его словам такая практика зарекомендовала себя в Автономной Республике Крым, где в свое время Николай Скорик работал министром финансов.

Формировались на первом этапе местные и региональные бюджеты, а после ВРУ принимает бюджет страны исходя из средств необходимых регионам.