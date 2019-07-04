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04 июля 2019, четверг, 13:45 1488
Выборы 2019-07-04T15:15:03+03:00
Українські Новини
Хомутынник объяснил, почему идет в Раду по списку "Оппоблока"

Хомутынник объяснил, почему идет в Раду по списку "Оппоблока"

Народный депутат Виталий Хомутынник принял решение баллотироваться в парламент по списку "Оппозиционного блока", чтобы в будущей Верховной раде была представлена команда партии "Видродження". Об этом народный депутат и сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" заявил в интервью "Украинской правде".

Также нардеп сообщил, что еще неделю назад не планировал идти в парламент и баллотироваться на мажоритарном округе в Харькове.

"В этот раз я не собирался идти в парламент. Поэтому я не пошел на округ. Я не сомневаюсь, что я бы на этом округе победил. Я там достаточно много делал и знаю поддержку людей", - отметил Хомутынник.

Он добавил, что решение баллотироваться по списку "Оппозиционного блока" он принял после отказа от участия в выборах по списку этой же политсилы Владимира Пилипенко, представителя партии "Видродження".

"Неделю назад я понимал, что не иду в парламент. Для себя я принял решение, что хочу сконцентрироваться на бизнесе. Какой-то период времени у меня была иллюзия, что я могу быть политиком, когда-то предлагали возглавлять министерство молодежи и спорта. Мне уже будет 43 года в этом году, у меня уже нет каких-то иллюзий, я не вижу себя в политике. За 17 лет моей депутатской деятельности было много желаний где-то что-то у меня отщипнуть, что-то откусить или что-то забрать, но это всегда заканчивалось ничем, потому что твой статус позволяет тебе быстро достучаться в какие-то кабинеты. Сегодня я не вижу в этом необходимости. Какого-то беспредела нет, страна становится другой, более транспарентной и публичной, новые политики приходят. Мне импонирует новая Зе-команда. Я считаю, что уже приходит тот момент, когда бизнесмены не должны быть в политике, они должны заниматься бизнесом. Но начали сбивать заказухами в прессе нашего Владимира Пилипенко, который в "Видродженни" занимал должность главы политсовета партии, и он сам принял решение не идти в парламент. Соответственно, должен был пойти кто-то вместо него от "Видродження", поэтому я принял решение фактически стать на его место. Чтобы представлять партию. Моя цель, идея и задача была изначально – это чтобы "Видродження" было представлено в парламенте как политическая партия, прошедшая в парламент", - подчеркнул Хомутынник.

Больше новостей о: Оппозиционный блок Виталий Хомутынник Партия "Видродження"

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