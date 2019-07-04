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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 11:50 196
Политика 2019-07-04T12:02:03+03:00
Українські Новини
Могилев призывает остановить коррупционный реванш Порошенко

Могилев призывает остановить коррупционный реванш Порошенко

Для Украины сегодня главное – не допустить коррупционного реванша Порошенко. Такое мнение в эфире ток-шоу "Пульс" высказал лидер Партии "Незалежність" Анатолий Могилев, сообщает пресс-служба политика.

Он отметил, что саботаж бывшей власти и ее представителей загнали в коллапс всю систему госуправления в стране. Политик напомнил, что Украина – это парламентско-президентская республика, где Президент является гарантом Конституции, и упрекать его не нужно, поскольку сейчас мы видим откровенный саботаж всех ветвей бывшей коррумпированной власти, и это надо срочно прекращать, чтобы не потерять Украину.

По словам Могилева, Украина уже терпит поражения на международной арене.

"Когда спикер уходящего парламента ставит ультиматумы и требует выйти из ПАСЕ, то он тормозит миротворческие процессы. Поскольку ПАСЕ и ее переговорную площадку Киев обязан использовать как инструмент для решения вопросов прекращения войны", – заявил он.

Лидер Партии "Незалежність" подчеркнул, что ключевая цель Украины – добиться мира в стране, так как без этого невозможно возродить экономику и улучшить благосостояние людей.

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