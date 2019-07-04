Украина потеряла многомилионные инвестиции из-за своего же "кривосудия", - блогер

В мае 2019 года Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство о захвате земельного участка площадью 94 гектара и уничтожении Радиопередающего центра в городе Бровары. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал украинский блогер Михаил Шнайдер.

"…в мае этого года национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении вышеуказанных лиц... в связи с отсутствием доказательств. Правда впечатляет? Целых пять лет, людей таскали по судам, без каких-либо доказательств и оснований", - пишет он.

Шнайдер напоминает, что "громкая история" радиопередающего центра в Броварах Киевской области, началась еще несколько лет назад: "Тогда на всю Украину прогремело расследование дела о якобы захвате земельного участка площадью 94 гектара и уничтожении якобы "стратегического" предприятия - радипередающего центра, стоимостью якобы 120 миллионов Гривен".

На самом деле радиопередающий центр является банкротом еще с 2004 года, его материальная база не модернизировалось с 70-ых годов прошлого века, а радиочастоты передавались еще на ламповом оборудовании.

Чтобы земля под неработающим центром не простаивала, депутаты Броварского совета планировали отдать ее под постройку фармакологического предприятия известного во всем мире концерна "Bayer". Однако, открытое судопроизводство не дало возможности воплотить проект в жизнь.

"По факту мы имеем потерянные инвестиции и испорченную репутацию множества невиновных людей. И все это благодаря "Прекрасной" работе наших "Доблестных" правоохранительных органов. Вот такое "Кривосудие по-украински". С которым пора заканчивать раз и навсегда", - констатирует Михаил Шнайдер.

Напомним, в 2013 году Главное следственное управление Национальной полиции проводило досудебное расследование дела о захвате в 2013 году земучастка площадью 94 га и уничтожении радипередающего центра в Броварах, стоимостью около 120 млн гривен. Подозрения были выдвинуты юристам и адвокатам Анатолию Гунько, Тарасу Лавриненко, Игорю Калиниченко, а также бывшему исполняющему обязанности Госгеокадастра в Киевской области Станиславу Губину, экс-арбитражному управляющему и директору Радиопередающего центра Сергею Булычеву, экс-главы Госспецсвязи Геннадию Резникову и бывшему и.о. руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константину Захаренко.

Однако в 2019 году уголовное производство было закрыто "в связи с не установлением достаточных доказательств для доказывания их виновности в суде и исчерпыванием возможности их получить".

Броварской радиопередающий центр, строительство которого началось в 1931 году, состоял из 2 башен-антенн и 10 малых радио-экспериментальных башен. Мощности предприятия входили в мобилизационного плана государства на случай войны или чрезвычайной ситуации. В 2013 году центр был демонтирован.