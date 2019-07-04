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04 июля 2019, четверг, 06:02 481
Политика 2019-07-04T06:02:01+03:00
Українські Новини
Новости дня: К Зе нельзя с котом и "дематюкационный патруль"

Новости дня: К Зе нельзя с котом и "дематюкационный патруль"

Спикера Зе Юлию Мендель неожиданно вызвали в прокуратуру на допрос. Спрашивали про ее эфир, когда она сказала, что иногда украинские военные стреляют по гражданским объектам, вследствие чего гибнут люди. Мендель отказалась отвечать на вопросы. Есть версия, что это козни Луценко, которого Зе никак не может уволить. Допрос объясняет почему Мендель не сопровождает Зеленского во время визита в Канаду. Это первый на моей памяти заграничный визит Президента без пресс-секретаря. Хотя Канада была б хорошим поводом пропустить неприятный допрос.

С Канадой у Украины до сих пор визовый режим. Несмотря на большую диаспору и министра иностранных дел - украинку. Получить канадскую визу не легче, чем британскую, которая слывет самой строгой в мире. Зе удалось чуть смягчить визовую политику для некоторых категорий.

Переводчика Гройсмана Станислава Ежова освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Его подозревают в "сливе" России результатов переговоров премьер-министра. Хотя и Гройсман, и СБУ во время ареста заявляли, что ничего секретного Ежов не знал и даже доступа не имел. Зачем его тогда держали за решеткой два с половиной года?

 
Верховный Суд и ЦИК сегодня выясняли, кто виноват в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. Суд валит вину на ЦИК, а те на суд. Потом подключилось СБУ – решили расследовать, где 5 лет жили Клюев и блогер Шарий, также зарегистрированный кандидатом. Хотя Шарий уже 8 лет живет в Европейском Союзе, где получил политическое убежище.

Вечером Генпрокуратура передала в ЦИК доказательства, что Клюев жил в России, а не в Донецке, как он заявлял. И только регистрация кандидатом в нардепы Саакашвили ни у кого не вызвала возмущения, хотя он прожил весь прошлый год в Нидерландах, после того как Порошенко лишил его украинского гражданства.

Портнов открыл новый фронт борьбы с наследием режима Порошенко – под горячую руку попал Парубий. Теперь ГБР будет расследовать почему спикер не подписал закон о борьбе с коррупцией в оборонной сфере. Вчера Портнов нанял в Панаме детективов искать офшоры Порошенко. Неутомимый, мотивированный человек может сделать больше, чем все антикоррупционные органы.

Скандал дня – законопроект Ольги Богомолец о борьбе с матом. Нардеп предлагает правительству составить, утвердить и запретить список бранных слов. А с нарушителей брать штраф и отправлять на общественные работы. Соцсети предлагают создать "дематюкационный патруль". Самое оно после "языковых инспекторов" в ресторанах. Вот лучшая реакция:
- Добрий день! Це дематюкаційний патруль. Якої статі ваша собачка?
- Добрий день! Це мовний патруль. Слово "собака" в українській мові чоловічого роду. Навіть якщо це сука.
(з обох боків лунають постріли)

В России, кстати, не так давно законом запретили употреблять лишь 4 матерных слова. Ну и производные от их корней.
 
В шортах в офис к Зеленскому по-прежнему вход воспрещен, несмотря на заверения его соратников. Вот строгая еще порошенковская инструкция, и она продолжает действовать. Поэтому в одежде неделового стиля вас не впустят, как не впустят с мобильным, ноутбуком, ребенком до 14 лет и с котом. Многих возмущает почему к Зе нельзя с животными – ведь он такой няшка.

Жара начинает покидать Украину, завтра лишь +28.

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