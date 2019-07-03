В Одессе на пляжах заметили опасных скатов, а в Николаевской и Винницкой областях штормовой ветер сносит крыши

На одесские пляжи заплыли опасные скаты. Об этом сообщает "Фраза". В Одессе заметили опасных скатов-хвостоколов. Как выяснили журналисты, сразу четырех непрошеных гостей сняли на пляже "Дельфин". Видео опубликовал в "Фейсбуке" один из отдыхающих – ученый Юрий Караванский. "Скаты-хвостоколы опасны, если их попытаться взять в руки или неосторожно наступить, когда они отдыхают". Отмечается, что скаты заплыли сюда случайно. Их увидели в нескольких метрах от берега. Автор видео сообщает, что "скаты очень пугливы и не будут сидеть среди купающихся людей. Утром пляжи пустые и молодняк, видимо, решил прогуляться". По его словам, "шума они не любят, поэтому вряд ли на него можно наткнуться днем на оживленном пляже". Также отмечается, что "в случае попадания в организм человека яда после такого ранения, возможно появление судороги, может остановиться дыхание, пострадавший может потерять сознание, и вплоть до летального исхода".

Стихии в Кривом Роге присвоен особый код: есть пострадавшие и жертвы. Об этом сообщает "Наше місто". В городе повалено более 650 деревьев, 1 человек погиб от поражения электрическим током, 1 пострадал от падения дерева. Без света остались порядка 50 тысяч абонентов. Событиям 2 июля в Кривом Роге присвоен код 20300 – метеорологическая чрезвычайная ситуация. Создан штаб по ликвидации ЧС. Во время непогоды были обесточены около 50 000 абонентов. По состоянию на 9:00 восстановлено электроснабжение для 17000 абонентов. По состоянию на 9:00 остается разрушено мягкой кровли в около 80 домовладениях (из них 13 школ, 8 детских садов и 6 больниц) и шиферной кровли около 40 домовладений. В доме культуры "ЮГОК" сорвано около 200 квадратных метров шиферной кровли.

В Винницкой области обесточены села и здания без крыш. Об этом сообщает "20 хвилин Вінниця". За прошедшие сутки в Винницкой области непогода наделала хлопот и нанесла немало проблем местным жителям. Помощи от чиновников пострадавшим можно ожидать, но все не так просто. Больше всего пострадали от сильных ливней, града и ветра южные районы области. Были оборваны 70 линий электропередач (10 кВ) и обесточены 96 населенных пунктов, повалены десятки деревьев, повреждены кровли в домовладениях и социальных учреждениях. Об этом рассказал заместитель председателя ОГА Василий Пивовар. - В трех районах Винницкой области, пострадавших от непогоды 2 июля, вечером работали 22 бригады, которые восстановили 20 линий электропередач. На утро 3 июля было подано напряжение до 39 населенных пунктов, подключено 222 трансформаторных подстанции. Со вчерашнего дня на местном и областном уровнях продолжается работа оперативных штабов по определению степени повреждения объектов и преодоления последствий чрезвычайного происшествия, - отметил Боровик. Стоит отметить, что, по словам Боровика, в области есть 6 000 000 гривен и на складах имеется запас шифера - более 10 000 писем. Эти запасы могут быть использованы на помощь населению. Но не сразу: только в случае классификации убытков, возникших вследствие "чрезвычайной ситуации". - Сейчас в пострадавших районах работают комиссии на местах, которые имеют пакет документов для классификации размера повреждений, они составляют акты. А все документы должны подать в областной комиссии сегодня в 16 час. Если в каком-то из районов будет классифицирована "чрезвычайная ситуация", то возможно будет задействовать для восстановления бюджетные средства. То есть для государственной помощи должны быть веские основания в соответствии с требованиями закона, - уточнил чиновник. Поэтому пока людям советуют самым ликвидировать последствия стихии. Сейчас же в области спасатели продолжают расчищать автодороги от поваленных деревьев.

На Кировоградщине горели помещения, тракторы и сухая трава. Об этом сообщает "Утренний город". В с. Искровка Петровского района загорелись домашние вещи и кровля частного жилого дома. На ул. Г. Сталинграда в Александрии горел мусор в недостроенном сооружении, которое не эксплуатируется. В пгт Александровке по ул. Пушкина на территории частного домовладения загорелся деревянный потолок хозяйственной постройки. По ул. Чабана в Малой Виске горели вещи домашнего обихода в летней кухне на территории частного домовладения. Во время пожара травмировался хозяин 1985 г.р. Уже 3 июля в 2:48 стало известно о пожаре по ул. Полевой., г. Малая Виска. Там загорелся металлический ангар, который не эксплуатируется, и остатки строительных материалов в нем. На ул. 116-й Дивизии в г. Онуфриевке горели МТЗ-892, МТЗ-82 и складское помещение. Травмированных и погибших нет, кроме случая в Малой Виске на ул. Чабана. Причины возгораний устанавливают специалисты. На открытых территориях горела сухая трава вблизи Бобринця, в пгт Помошной и в Светловодске, в селах Первозвановке, Оситняжке Кропивницкого района, а еще пожнивные остатки в селе Вишневом Маловысковского района.

В Николаевской области штормовой ветер снес крышу школьного спортзала. Об этом сообщают "Новости N". Последствиями прошедшего по северу Николаевской области штормового ветра на территории Кривоозерского района стали поломанные деревья, обрывы линий электропередач, вследствие чего были обесточены несколько населенных пунктов. Среди объектов социальной сферы пострадало здание школы в селе Богачевка, где штормовой ветер практически полностью снес крышу спортзала и частично повредил крышу дома для учителей. Глава райгосадминистрации Алексей Мирошниченко совместно с представителями районной комиссии ТЭБ и ЧС выехали на место с целью определения ущерба и согласования плана действий по ликвидации последствий непогоды. Помощь в ремонте решили оказать руководитель фермерского хозяйства Людмила Бабур и директор сельхозпредприятия "Рутения-М" Владимир Кравинский.

В николаевских водах поймали браконьеров с рыбой и раками весом в полтонны. Об этом сообщают "Николаевские новости". В течение июня работники Николаевского рыбоохранного патруля зафиксировали 159 грубых нарушений правил рыболовли.

Шесть нарушений, связанных с забором воды, и восемь фактов покупки и торговли водных биоресурсов. Составлено 60 актов на изъятие имущества, владельцев которого не нашли.

Также у губителей природы нашли 530 килограммов рыбы и раков, причем, полтора центнера из них на рынках. Изъято полторы тысячи браконьерских орудий ловли, задержано четыре автомобиля. В июне нанесенный ущерб рыбному хозяйству составил 100 тысяч гривен, рыбачкам выписано штрафов на 39 тысяч гривен. В суды направлено 167 дел, сообщили в рыбоохранном патруле. Также добавили, что поимка браконьеров продолжается и в июле. Вот только что попался на горячем молодой человек с месиновыми сетями. В Днепро-Бугском лимане возле села Дмитровка Очаковского района он вытащил пять килограммов толстолобика и сазана. Убытки государству составили 4233 гривны.