подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 14:36 551
Политика 2019-07-03T17:30:04+03:00
Українські Новини
Запорожский митрополит Лука призвал верующих УПЦ голосовать на выборах "за будущее церкви"

Запорожский митрополит Лука призвал верующих УПЦ голосовать на выборах "за будущее церкви"

Верующие Украинской православной церкви, как и все граждане Украины, должны принимать участие в выборах.

К этому призвал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем обращении к верующим, опубликованном на сайте Запорожской епархии, сообщает Центр информации УПЦ.

"Наш долг - содействовать прекращению происходящего в парламенте политического беснования и через участие в выборах способствовать установлению порядка", - отметил Лука.

Митрополит призвал верующих участвовать в выборах, несмотря на прошлые "разочарования".

"В связи с тем, что выборы являются добровольными, а многие из нас неоднократно разочаровывались в их итогах, предпочитают в них не участвовать. Но, необходимо помнить, что согласно Конституции Украины, единственным источником власти в стране является народ, волеизъявление которого осуществляется, в том числе, через выборы", - напомнил архиерей УПЦ.

При этом Лука отмечает, что верующие люди должны выбирать из тех кандидатов, которые лояльно относятся к Церкви.

"Каждый из нас должен сделать свой выбор в пользу какой-либо политической силы, и мы, как верные чада канонической Украинской православной церкви, обязаны основывать свой выбор на том, как относятся претенденты на власть к нашей Матери-Церкви", - отметил митрополит.

Митрополит УПЦ призвал всех верующих выполнить свой гражданский долг 21 июля, а кандидатам в депутаты пожелал оставаться честными перед народом.

"Будущим народным избранникам желаю исполнять свой долг и не забывать слова своей присяги, ведь сказано, что "кто говорит ложь, погибнет". Всем нам желаю мудрости, когда придем на избирательные участки исполнить свой гражданский долг, помнить, что 21 июля мы сами определяем наше будущее, будущее Украины и нашей Церкви", - обратился к верующим Запорожский митрополит УПЦ.
Архив
Новости
Погода усложнится до критического уровня: ГосЧС назвала самые опасные регионы 17:41 Карта
Гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD 17:24
Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером 17:22
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Нардеп Шахов считает, что для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором, – СМИ 16:45
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok