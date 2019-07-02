В Украине произошло не преодоление, а легализация раскола, - управляющий делами УПЦ

Если в ближайшее время не решить "украинский вопрос", то существующий раскол в мировом Православии вызовет еще больший раскол.

Об этом Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в эфире программы "Universul credinţei" на румынский телеканале "TVR" , сообщает Центр информации УПЦ.

Как отмечает митрополит Антоний, "вопрос украинского Православия – не чисто внутренний украинский вопрос", поэтому его нужно решать на Всеправославном уровне, передает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Мы зашли слишком глубоко, поэтому должны рассмотреть его на Всеправославном собрании. Нужно подумать, какой это будет уровень. Без взаимного согласия, братской любви и ответственности за будущее всего Православия мы этот вопрос не решим. Здесь не нужны амбиции, и не нужно создавать каких-либо иллюзий. К сожалению, то, что произошло в Украине - это не преодоление раскола, а простая легализация раскола".

По мнению митрополита, "те люди, которые жили в расколе, так себе и мыслят, если нет опыта жизни во Вселеленском Православии, нет опыта переживания за раскол".

Управляющий делами УПЦ отметил, что если в ближайшее время не решить украинский «церковный вопрос», то, как уже сегодня видно, существующий раскол даст толчок к еще большему расколу.

Митрополит Антоний выразил уверенность, что "тенденции раскол заложены в самом организме этой структуры, потому что новую структуру создавало государство для политических целей, можно сейчас уже откровенно говорить - бывший президент хотел таким образом переизбраться на второй срок".

"Все, что зарождается не церковным путем, не на основании внутренних сил жизни во Христе - все поддается краху", - добавил он.

В то же время он напомнил, что раскол касается непосредственно людей и их спасения.

"Когда мы говорим о расколе, о тех людях, которые оказались вне церковной ограды, то говорим об этом с болью, потому что это люди - обманутые, по разным причинам малоцерковные, мало проинформированные, которые находились под давлением СМИ, которые в течение пяти лет вели борьбу с нашей Церковью. Не все смогли выстоять под давлением той информации, поэтому люди иногда не понимают разницы между канонической жизнью в Церкви, если нет опыта. Если же есть опыт жизни в Церкви, то, поверьте, никто из Церкви не уйдет", - сказал иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул: "Каноническая Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Блаженнейший митрополит Онуфрий, жива, потому что питается своими корнями от Христа Спасителя, Им она пронизана течение всей истории. Сложно понять, почему в Константинополе перешли на логику раскольников, стали бороться с той Церковью, которая засвидетельствовала свою истину мучеництвом".

Кроме того, управляющий делами УПЦ заявил, что Украинская Православная Церковь готова к диалогу с Поместными Православными Церквами, а также с теми, кто находится за церковной оградой.

"Мы видим их братскую поддержку, их молитвы и надеемся, что эта стойкость даст нам силы для того, чтобы преодолеть украинский раскол", - подытожил митрополит Антоний.