Кличко проверил ход реконструкции старейшего роддома Киева

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко проверил, как продвигается реконструкция Киевского городского родильного дома №1.\r\nОб этом говорится на веб-сайте мэра Киева.\r\n"Это самый старый роддом столицы. Ему - 101 год. За это время в этом роддоме родились более 200 тыс. киевлян. Ежегодно здесь рождается от 3 до 4 тыс. детей, - отметил Кличко. - Поэтому капитальный ремонт заведения был у нас в приоритете. Здесь сделали современный ремонт, закупили лучшее оборудование. И наша задача, чтобы все медицинские учреждения столицы были такого уровня. Осуществленные мероприятия дадут возможность заведению предоставлять высокоспециализированную медицинскую помощь, соответствующую лучшим стандартам", - сказал мэр столицы.\r\nВ роддоме уже осуществили ремонтные работы в отделениях совместного пребывания матери и ребенка, патологии беременности. Обустроили семейный родильный зал, обновили центральный вход акушерского корпуса, продолжаются работы в гинекологическом корпусе.\r\nТак, по словам городского головы, в медучреждении почти завершена термосаниция (утепление) всех 3 зданий роддома. В результате утепления стоимость отопления уменьшится на 25%. Также заменили на новые 3 из 4 лифтов в акушерском корпусе.\r\nОсуществляют и благоустройство территории, которое планируют завершить до конца года.\r\nВ роддом уже закупили оборудование на сумму 107 млн гривен для отделений интенсивной терапии для новорожденных, интенсивной терапии для взрослых, отделения совместного пребывания матери и ребенка, семейных и индивидуальных родильных залов, клинико-диагностической лаборатории, отделения патологии беременности, операционного блока и гинекологического отделения.\r\nВ частности, кровати-трансформеры для рожениц, функциональные кровати для палат интенсивной терапии, аппараты УЗИ, открытые реанимационные системы, оборудование для проведения фототерапии, современное лабораторное оборудование, операционные столы, хирургические и анестезиологические консоли и тому подобное. Также закупят оборудование в центральное стерилизационное отделение.\r\nВрачи роддома отметили, что все отделения теперь выглядят современно и уютно, поэтому пребывание женщин, которые решили там рожать, будет комфортным.\r\nВсего в медицинском учреждении 12 родильных залов, из них 4 - семейного типа для тех молодых родителей, которые хотят рожать в "домашней атмосфере". Так, родильные залы семейного типа обустроены как мини-квартиры с кухней, душевой, залом для родов, большой двуспальной кроватью. Другие же родильные залы предназначены только для рождения детей, после чего рожениц переводят в палату, где матери находятся вместе с детьми. Почти все палаты для пребывания рожениц с детьми индивидуальные.\r\n"После родильного зала все дети и мамы находятся на совместном пребывании. Тоесть родившийся ребенок от мамы не забирается ни на минуту. Обзор неонатолага, все процедуры взвешивания и сбор других данных проводятся здесь же при матери", - пояснила главный врач медучреждения Наталья Гончарук.\r\nРодильный дом №1 рассчитан на 140 коек, имеет 7 стационарных отделений: 4 отделения акушерского профиля, 2 отделения интенсивной терапии: для новорожденных и взрослых, гинекологическое отделение, лабораторная служба.