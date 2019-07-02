Кличко проверил ход реконструкции старейшего роддома Киева

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко проверил, как продвигается реконструкция Киевского городского родильного дома №1.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Это самый старый роддом столицы. Ему - 101 год. За это время в этом роддоме родились более 200 тыс. киевлян. Ежегодно здесь рождается от 3 до 4 тыс. детей, - отметил Кличко. - Поэтому капитальный ремонт заведения был у нас в приоритете. Здесь сделали современный ремонт, закупили лучшее оборудование. И наша задача, чтобы все медицинские учреждения столицы были такого уровня. Осуществленные мероприятия дадут возможность заведению предоставлять высокоспециализированную медицинскую помощь, соответствующую лучшим стандартам", - сказал мэр столицы.

В роддоме уже осуществили ремонтные работы в отделениях совместного пребывания матери и ребенка, патологии беременности. Обустроили семейный родильный зал, обновили центральный вход акушерского корпуса, продолжаются работы в гинекологическом корпусе.

Так, по словам городского головы, в медучреждении почти завершена термосаниция (утепление) всех 3 зданий роддома. В результате утепления стоимость отопления уменьшится на 25%. Также заменили на новые 3 из 4 лифтов в акушерском корпусе.

Осуществляют и благоустройство территории, которое планируют завершить до конца года.

В роддом уже закупили оборудование на сумму 107 млн ​​гривен для отделений интенсивной терапии для новорожденных, интенсивной терапии для взрослых, отделения совместного пребывания матери и ребенка, семейных и индивидуальных родильных залов, клинико-диагностической лаборатории, отделения патологии беременности, операционного блока и гинекологического отделения.

В частности, кровати-трансформеры для рожениц, функциональные кровати для палат интенсивной терапии, аппараты УЗИ, открытые реанимационные системы, оборудование для проведения фототерапии, современное лабораторное оборудование, операционные столы, хирургические и анестезиологические консоли и тому подобное. Также закупят оборудование в центральное стерилизационное отделение.

Врачи роддома отметили, что все отделения теперь выглядят современно и уютно, поэтому пребывание женщин, которые решили там рожать, будет комфортным.

Всего в медицинском учреждении 12 родильных залов, из них 4 - семейного типа для тех молодых родителей, которые хотят рожать в "домашней атмосфере". Так, родильные залы семейного типа обустроены как мини-квартиры с кухней, душевой, залом для родов, большой двуспальной кроватью. Другие же родильные залы предназначены только для рождения детей, после чего рожениц переводят в палату, где матери находятся вместе с детьми. Почти все палаты для пребывания рожениц с детьми индивидуальные.

"После родильного зала все дети и мамы находятся на совместном пребывании. Тоесть родившийся ребенок от мамы не забирается ни на минуту. Обзор неонатолага, все процедуры взвешивания и сбор других данных проводятся здесь же при матери", - пояснила главный врач медучреждения Наталья Гончарук.

Родильный дом №1 рассчитан на 140 коек, имеет 7 стационарных отделений: 4 отделения акушерского профиля, 2 отделения интенсивной терапии: для новорожденных и взрослых, гинекологическое отделение, лабораторная служба.