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02 июля 2019, вторник, 07:14 191
Политика 2019-07-02T07:14:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: Рынок электроэнергии, Зе vs Климкин, обыски у Порошенко

Новости дня: Рынок электроэнергии, Зе vs Климкин, обыски у Порошенко

В Украине заработал рынок электрической энергии. Теперь, по идее, потребители смогут выбирать поставщика энергии. Что в итоге должно усилить конкуренцию и, вроде бы, привести к снижению цен. Но на самом деле, и при рынке значительная часть тарифов регулируется государством. Например, "Энергоатом" Кабмин обязал продавать электроэнергию населению по "социальному тарифу". К рынку уже есть претензии его участников. Программное обеспечение сбоит и выдает ошибки.

С вступлением рынка умерла знаменитая коррупционная формула "Роттердам+", которая создавала условия для значительной прибыли производителям ТЭС, в том числе – ДТЭК Ахметова. Зеленский предлагает переписать формулу по-новому. Включить в нее понижающий коэффициент на уголь с высоким содержанием серы (это практически весь украинский энергетический уголь) и исключить доплату за поставку угля в Украину. Но привязка к европейским биржам "Роттердам" остается.

Новый виток конфликта Зеленского и Климкина. Оказывается, жена Климкина до сих пор работает в Администрации Президента руководителем Департамента внешней политики. Только 3 дня назад Зеленский публично "постирал" Климкина, за то, что тот не воспользовался шансом освободить украинских моряков из российского плена, и не посоветовался при этом с главой государства. Теперь становится понятно, как слова Порошенко могли попасть в речь Зеленского в Брюсселе, но до сих пор не ясно, сказал ли Климкин о российской ноте жене. И если сказал – почему жена не доложила об этом Зеленскому?

Сам Климкин после скандала решил уйти в "политический отпуск". Что это такое – не ясно. В законодательстве такого термина нет. Будет ли Климкин исполнять обязанности и дальше после перепалки с Президентом – не понятно. В Раде давно лежит представление на его увольнение.

Феерический скандал с обысками на принадлежащем Петру Порошенко телеканале "Прямой". Полдня пресс-служба ГБР опровергала обыски. А к вечеру – подтвердила. Вот и верь после этого чиновникам! На "Прямом" изъяли документы по делу об отмывании средств Порошенко через акции телеканала.

Сегодня Зеленский проводит свой 41-й рабочий день на посту Президента. Он его проводит, добираясь в Канаду с 3-дневным визитом.

Рейтинг "Слуги народа" незначительно снизился – до 43%. Второе место уверенно удерживает "Платформа" Бойко.

Завтра еще продержится 30-градусная жара, а затем уйдет на юг, - прогнозируют синоптики.

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