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  • 210 производителей зеленой электроэнергии и все поставщики электроэнергии населению подписали договора с ГП "Гарантированный покупатель"
28 июня 2019, пятница, 13:16 332
Экономика 2019-06-28T13:20:49+03:00
Українські Новини
210 производителей зеленой электроэнергии и все поставщики электроэнергии населению подписали договора с ГП "Г

210 производителей зеленой электроэнергии и все поставщики электроэнергии населению подписали договора с ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" в рамках перехода на новую модель рынка электроэнергии подписал договора со всеми поставщиками универсальных услуг (осуществляют поставку электроэнергии населению) и 210 производителями электроэнергии. Об этом рассказал глава госпредприятия Константин Пертиковец.

"Гарантированный покупатель" в новом рынке осуществляет покупку электроэнергии и производителей по зеленому тарифу, а также покупку электроэнергию у государственных производителей для компаний-поставщиков населению.

По словам Петриковца, реализация PSO (спецобязательств по поставке электроэнергии населению) выполняется в полном объеме.

"Мы заключили договора со всеми поставщиками универсальных услуг и вчера уже выкупили необходимый для них объем электроэнергии на бирже по двусторонним договорам", – сообщил он.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), будет введен с 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии".

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка в определенный законом срок является первой ощутимой победой президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ в угоду олигархам.

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