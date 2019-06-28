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28 июня 2019, пятница, 07:19 42
Политика 2019-06-28T07:19:01+03:00
Українські Новини
Новости дня: За что Зеленский публично отчитал Климкина и когда закончатся дожди?

Новости дня: За что Зеленский публично отчитал Климкина и когда закончатся дожди?

Президент Зеленский сегодня собрал неожиданный срочный брифинг. На котором публично отчитал порошенковского министра иностранных дел Климкина. Оказывается, Климкин не принял условия Москвы, которая предлагала отпустить из плена 18 украинских моряков. А Зеленский узнал о ноте Москвы и ответе на нее украинского МИДа лишь из интернета. В итоге, Зеленский обратился к Путину: "У нас у всех есть дети, верните детей родителям!". В ответ, Климкин обиделся на Зеленского и сказал, что "больше не будет ему помогать бороться с агрессией РФ".

Зеленский также раскритиковал Медведчука. Мол, тот освобождает украинских граждан из российских и ордловских тюрем только под выборы.

Сам Медведчук сегодня пообещал привезти в Киев 4 украинских пленных. Трое из них – военные. Их передадут Украине в День Конституции.

И еще одна хорошая новость с фронта - украинские военные и боевики ОРДЛО отвели свои войска с линии соприкосновения. Правда, лишь в одном месте, но важном месте – возле моста в Станице Луганской.

После месячной небывалой жары, в Киеве и центральной Украине наконец прошел дождь. Повалил кучу деревьев, сорвал крыши и остановил движение транспорта. Синоптики обещают прохладные и дождливые выходные. После чего летняя жара вернется с новыми силами.

Новый начальник СБУ Баканов не будет письменно отчитываться Зеленскому. При назначении Президент на камеру просил Баканова отчитаться через две недели. Срок истек. А отчета нет. "И не будет", - пишут в Офисе Президента в ответ на наш запрос. Отсутствие ответа поясняют тем, что расценивают поручение президента как "приказ военнослужащему". А "письменные отчеты о выполнении устных приказов" военнослужащими не предусмотрены. Теперь никто не узнает, выполнил ли Баканов поручение Зеленского.

"Оппозиционный блок" Ахметова пошел в юридическую атаку на электорально более успешную "Оппозиционную платформу" Бойко. Они пытаются через Верховный Суд снять Бойко с регистрации. Ранее ОБ проиграл похожее дело в 6-м апелляционном суде. Рейтинг партии Бойко в 7 раз превышает рейтинг "Оппоблока Ахметова", который значительно недотягивает до проходного минимума. Лидеры ОБ Колесников и Новинский решили не искушать судьбу, и пошли по мажоритарным округам, а не по списку своей партии.

Владельцы игровых автоматов отсудили у Украины 0,5 млн евро. ЕСПЧ решил, что государство нарушило их права, когда досрочно отозвало лицензии на игральный бизнес и не предложило компенсации. Раньше они хоть за лицензию платили, а сегодня в каждой подворотне без лицензии работает "онлайн-казино".  И коррупционный лицензионный сбор с них стригут "люди в погонах".

Полиция, наконец, установила местонахождение главного редактора самого оппозиционного украинского издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. Он уже третий год живет в Вене и давно получил там политическое убежище, а "быстрые" украинские полицейские узнали об этим только сейчас. В связи с чем Гужву сняли с розыска, но сфабрикованные против него дела до сих пор не закрыли.

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