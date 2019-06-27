Новости дня: Обыски у советника Порошенко, Бандеры и Шухевича в Киеве больше нет, завтра наконец дождь

У Юрия Бирюкова провели обыски. Это бывший советник Порошенко и помощник министра обороны, который курировал закупки и финансы Минобороны. Партия Порошенко, конечно же, назвала это "политическим давлением". Но многие аплодировали первым обыскам у видного чиновника режима Порошенко.

ГБР заявило, что обыски связаны с некачественными бронежилетами для армии. 3 из 5 поставленных – простреливаются. А Портнов признался, что за уголовным делом по Бирюкову стоит он и пообещал привлечь к ответственности Порошенко за воровство на армии.

Регулятор коммунальных тарифов официально опроверг главу "Житомироблэнерго" - ночной тариф на электроэнергию для населения с июля отменять не будут.

Похоже, власть в Украине переходит к судам. Окружной админсуд Киева отменил скандальное переименование киевских проспектов в Бандеры и Шухевича, что вызывало возмущение киевлян. Судьи считают, что переименование прошло с нарушением процедуры. Кличко вердиктом не доволен, обещает собрать сессию Киевсовета и переименовать проспекты повторно. В соцсетях нерадивого мэра троллят, рекомендуют вместо третьего переименования хотя бы раз заасфальтировать дороги. Выборы мера и Киевсовета состоятся в мае. Так что, вопрос будет актуальным.

Многих возмутило появившееся сегодня видео, как Зеленский и "95 квартал" поздравляли Коломойского с Днем рождения в 2017 году. Каждый из "кварталовцев" просил олигарха погасить долги телеканала "1+1" перед ними.

ЦИК провел жеребьевку, и определил, в каком порядке будут представлены партии в избирательном бюллетене. Повезло "Оппозиционному блоку" близкому к Ахметову. У них номер "1". Его легко спутать с "Оппозиционной платформой" Бойко, рейтинг которой в 7 раз выше. Но она получила лишь позицию "6".

Свежие рейтинги сулят ошеломляющую победу политической силы Зеленского. 45% против 12% у идущей второй "Оппозиционной платформы".

Зеленский хочет назначить 8 губернаторов, в том числе – 3 бизнесменов. Кабинет Министров одобрил их кандидатуры, но не обошлось без скандалов. Часть министров требовала публично обсудить кандидатов, но Гройсман им отказал.

Напоследок почитайте занимательную историю про СБУ. Один украинский бизнесмен согласился по просьбе спецслужбы сыграть роль "агента ФСБ", чтобы вывести на чистую воду предателя из Нацгвардии. В результате его задержало другое подразделение СБУ. Бизнесмен отсидел 2 года, пока доказывал в суде, что стал жертвой провокации.

Долгожданное похолодание становится все ближе. С завтрашнего дня обещают дожди. Хотя и не везде.

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