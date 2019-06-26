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26 июня 2019, среда, 15:13 30
Политика 2019-06-26T15:13:55+03:00
Українські Новини
Дмитрий Литвин: Кое-кто потратил пять лет впустую и подтверждает это своими же заявлениями

Дмитрий Литвин: Кое-кто потратил пять лет впустую и подтверждает это своими же заявлениями

Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn
Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn

Колумнист интернет-издания "Лига" Дмитрий Литвин на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Петра Порошенко по поводу обысков у волонтера и его бывшего советника Юрия Бирюкова.

Рубрика "Правильно ли я понимаю?"

Посмотрел заявление партии Порошенко об обысках у Бирюкова. И не понял – как может быть, что…

1) после успешной судебной реформы, проведением которой занимались выдающиеся правоведы Порошенко и Филатов;

2) после создания нового независимого профессионального и аполитичного следственного органа – Государственного бюро расследований, которое запускалось под пристальным вниманием прежней АП и после исключительно честных конкурсов;

…по якобы незаконному решению следственного судьи следователи ГБР пришли к кому-то с немотивированным обыском, который якобы нужен только для политического давления?

Похоже, кое-кто потратил пять лет впустую и сам это подтверждает своими же заявлениями.

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