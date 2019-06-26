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26 июня 2019, среда, 13:49 2054
Политика 2019-06-26T13:50:21+03:00
Українські Новини
В УПЦ появились четыре новых архиепископа и один митрополит

В УПЦ появились четыре новых архиепископа и один митрополит

В Украинской Православной Церкви один новый митрополит и четыре архиепископа.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 25 июня удостоил сана митрополита - архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона, сообщает Центр информации УПЦ.

Также сана архиепископа в этот день были удостоены: епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим, епископ Шумский Иов, викарий Тернопольской епархии УПЦ, епископ Овидиопольский Аркадий, викарий Одесской епархии УПЦ, епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии УПЦ.

Чин возведения состоялся во время праздничной Божественной литургии на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры 25 июня, в день памяти небесного покровителя Блаженнейшего - преподобного Онуфрия Великого.

Как сообщал Центр информации УПЦ, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий 25 июня отметил день своего небесного покровителя, 5-летие интронизации и 75-летие. На праздничное богослужение в Киево-Печерскую лавру прибыли тысячи православных верующих со всей Украины, а также представители Поместных Православных Церквей.
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