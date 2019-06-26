В УПЦ появились четыре новых архиепископа и один митрополит

В Украинской Православной Церкви один новый митрополит и четыре архиепископа.\r\nБлаженнейший Митрополит Онуфрий 25 июня удостоил сана митрополита - архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона, сообщает Центр информации УПЦ.\r\nТакже сана архиепископа в этот день были удостоены: епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим, епископ Шумский Иов, викарий Тернопольской епархии УПЦ, епископ Овидиопольский Аркадий, викарий Одесской епархии УПЦ, епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии УПЦ.\r\nЧин возведения состоялся во время праздничной Божественной литургии на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры 25 июня, в день памяти небесного покровителя Блаженнейшего - преподобного Онуфрия Великого.\r\nКак сообщал Центр информации УПЦ, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий 25 июня отметил день своего небесного покровителя, 5-летие интронизации и 75-летие. На праздничное богослужение в Киево-Печерскую лавру прибыли тысячи православных верующих со всей Украины, а также представители Поместных Православных Церквей.