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26 июня 2019, среда, 12:43 1586
Политика 2019-06-26T12:45:01+03:00
Українські Новини
Кличко начал массовое увольнение столичных чиновников за финансовые нарушения и небрежность

Кличко начал массовое увольнение столичных чиновников за финансовые нарушения и небрежность

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко освобождает нескольких руководителей департаментов КГГА и коммунальных предприятий, в работе которых по результатам проверок выявили значительные нарушения. Об этом столичный голова заявил во время расширенного заседания Коллегии КГГА, сообщает сайт Киева.

"Заявления об увольнении должны написать директор департамента строительства и жилищного обеспечения Константин Федотов, директор коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталья Белоусова и директор коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислав Демин. Такого отношения к работе в столичной власти не будет, - заявил Кличко. - Поручаю подготовить материалы проверок, которые мы направим в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. А у присутствующих в зале представителей силовых структур прошу максимального содействия и оперативной реакции на материалы, которые мы передаем. Борьба с коррупцией, а также с халатным отношением чиновников к своим обязанностям у нас - в приоритете", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, за последние полтора года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы. Было выявлено нарушений на общую сумму почти полтора миллиарда гривен. Кроме финансовых нарушений обнаружили и факты неэффективности управленческих решений или небрежного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям.

Кличко отметил, что претензии к "Киевзеленстрою" касаются системных нарушений в строительстве и обновлении парков и скверов. В частности, речь идет о парках Наталка, Сырецкий, Победа, парк Партизанской Славы. В КП "Центр развития городской среды" вопрос о парке Киото, проблем неосуществления заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы. В работе департамента строительства обнаружили тоже системные нарушения, которые привели, в частности, и к возникновению конфликтных ситуаций по ряду строек в Киеве.

"Предупреждаю также, что в поле моего особого внимания сейчас и работа директоров департаментов: жилищного хозяйства - Науменко, департамента образования и науки - Фиданян, департамента культуры - Поповой, департамента информационно-коммуникационных технологий - Назарова, управления туризма и промоций - Тараненко и подчиненных им коммунальных предприятий", - подчеркнул Кличко.

Также материалы о нарушении собрали и направят правоохранителям и относительно коммунальных предприятий "Киевгорсвет", "Плесо", КП "Информатика", Печерской райгосадминистрации. Виталий Кличко отметил, что все материалы проверок, которые были осуществлены, в открытом доступе. И департамент финансового контроля и аудита продолжает проверки.

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