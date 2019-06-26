Новости дня: Новая "тонна", "космический" рейтинг Зе и прохлада близко

Нацбанк показал новую купюру в 1 000 гривен. Это чуть меньше 40 долларов США. В оборот вводят с 25 октября. На ней изображен украинский академик Владимир Вернадский. Скептики сразу заныли - мол власти готовят инфляцию. А оптимисты потребовали купюры в 2 и 5 тыс. гривен - чтобы хотя бы 200 долларов одной бумажкой. Как у богатых стран. Курс гривны, между прочем, силен как никогда - не смотря на значительный объем ОВГЗ, предстоящие в октябре большие погашения долга и неопределенную ситуацию с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом (МФВ) - не понятно как поведет себя Президент Зеленский, вооруженный большинством в Раде.

Последние рейтинги фиксируют космический отрыв "Слуги народа" от ближайшего конкурента - "платформы" Бойко. Разница в 4 раза. Хотя раньше разницу между партиями измеряли процентами. У Зеленского жалуются на многочисленные клоны - многие кандидаты по мажоритарке, чтоб получить бонусные +25% к рейтингу сделали себе фейковые общественные организации "Команда Зе" или "Слуга народа", которые не имеют отношения к настоящему Зеленскому.

Каждый второй гражданин Украины ждет от Зеленского прямых переговоров о мире с Донецком и Луганском. И еще люди хотят больше русского языка в школах. Но Зе предпочитает продолжать политику Порошенко. Даже на скандальное решение ПАСЕ вернуть делегацию России Президент отреагировал в духе своего предшественника - поддержал демарш пропорошенковской делегации Украины завершить работу в Ассамблее в знак протеста. В соцсетях жаркие споры по этому вопросу - стоит ли Украине выходить из ПАСЕ, если нам не нравятся их решения. Или лучше остаться, чтоб доносить свою позицию и аргументы?

Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре празднует 75-летие и 5 лет на престоле УПЦ. Принимает поздравления от 11 поместных православных церквей, в том числе - РПЦ. Поздравляют и политики.

Глава "Житомироблэнерго" вчера навел страху - мол с 1 июля в связи с началом работы рынка электроэнергии будет отменен льготный ночной тариф. В других энергокомпаниях изменения отрицают. Регулятор - НКРЭКУ пока молчит.

Если не видели - посмотрите фотографии как Вакарчук погулял на свадьбе своего сербского гитариста.

К выходному - Дню Конституции немного похолодает - до +27. А на выходных обещают даже +23.

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