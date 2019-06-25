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25 июня 2019, вторник, 18:26 388
Политика 2019-06-25T18:36:04+03:00
Українські Новини
Предстоятели поместных церквей поздравили с юбилеем предстоятеля УПЦ Онуфрия

Предстоятели поместных церквей поздравили с юбилеем предстоятеля УПЦ Онуфрия

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в день своего небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого, попросил православных украинцев не забывать каждый день обращаться к Богу с молитвами - такими, которые им по силам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на праздничное богослужение в Киево-Печерскую лавру 25 июня прибыли тысячи православных верующих со всей Украины, а также представители Поместных Православных Церквей.

Обращаясь к верующим, Предстоятель УПЦ отметил, что не каждому человеку дано стать пустынником, как святой Онуфрий, но "каждый может иметь свою пустыню в своей душе". 

"У каждого человека есть душа, и Господь говорит: когда человек молится, его душа должна быть подобна пустыне. Не в смысле опустошения, а в смысле освобождения от суеты, страстей самолюбия и зависти, ненависти. Когда мы освобождаем душу от этих духовных болезней, она становится духовной пустыней. Человек должен время от времени заходить в эту пустыню, и там творить молитву, просить у Бога благодати, чтобы он дал сил любить своих ближних, любить своих врагов и тех, кто ненавидит нас. Все это человек должен просить в своей душе - в своей духовной пустыне".

Митрополит Онуфрий призвал всех православных молиться ежедневно.

"Нужно молиться каждый день. Утром 10-15 минут, перед едой и после еды, когда мы идем и ничем не заняты. Можно читать Иисусову молитву или "Господи помилуй!", или "Пресвятая Богородице, спаси нас!", чтобы мозг был занят божественным делом. Потому что, когда в мозг вкладываются слова молитвы, возникают мысли, которые несут в себе добрую и светлую энергию, которая просвещает самого человека".

Приняли участие в торжествах и выразили поддержку Предстоятелю УПЦ делегации Поместных Православных Церквей - митрополит Карфагенский Мелетий (Александрийской Церкви); митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимской Церкви); митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний (Русской Церкви); архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура (Румынской Церквии); епископ Моравичский Антоний (Сербской Церкви); митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарской Церкви); митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис) (Кипрской Церкви); епископ Гайновский Павел (Польской Церкви); архиепископ Пражский Михаил (Чешской Церкви); протоиерей Назарий Полатайко (Православной Церкви в Америке). 

Делегации каждой Поместной Церкви выразили слова поддержки православным украинцам. 

"Мы не знаем других Поместных Церквей в Украине, кроме Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", - сказал иерарх Сербской Православной Церкви епископ Моравичский Антоний.

В свою очередь иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил передал приветствие от христиан Болгарии.

"Мы в Болгарии молимся за Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, который идет по пути великого князя Владимира, просвещает и несет благодать великому украинскому народу, ведет Церковь, в которой есть благодать".

Также поздравления и слова поддержки Предстоятелю УПЦ выразили представители других Православных Поместных Церквей. 

"Сегодня в Киево-Печерской лавре очень много паломников, и мы рады, что с нами разделяют торжество Поместные Православные Церкви. Почти все Поместные Церкви прислали своих представителей, они сегодня среди нас и проявляют свое уважение к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и к тому кресту, который несет Украинская Православная Церковь", - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Он отметил, что такая поддержка со стороны мирового Православия свидетельствует о правильном пути Украинской Православной Церкви.

"Это свидетельствует о том, что именно на канонической основе можно строить будущее УПЦ и именно этот подвиг стояния за веру - путь Церкви, верный для сегодняшнего времени", - сказал управляющий делами УПЦ.
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