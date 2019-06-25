Минздрав отказался ставить побитого в школе ребенка в очередь на лечение за границей, мать самостоятельно собирает средства на операцию

Минздрав отказался ставить побитого в школе ребенка в очередь на лечение за границей, мать самостоятельно соби

Министерство здравоохранения отказалось ставить ребенка, побитого в школе, в очередь на лечение за границей.

Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин сообщила мать побитого ребенка Ирина Бойчук.

По ее словам, ее дочь побили двое одноклассников еще в декабре 2017 года, нанесши удары ногами по колену. Первоначально врачи диагностировали ушиб, однако позже оказалось, что в девочки повреждены связки и другие части коленного сустава.

"Было потеряно драгоценное время, вследствие чего теперь ребенка берет на лечение только одна клиника. Ребенка украинские врачи не берет, так как у них нет опыта оперирования таких тяжело травмированных детей", - сообщила Бойчук.

По ее словам, девочку нужно было немедленно оперировать. Сейчас же ее готова принять на лечение только клиника в Израиле.

"У ребенка уже наблюдаются признаки некроза", - прокомментировала Бойчук. Мать девочки отметила, что ребенок может не спать по 3 дня подряд из-за сильной боли и не может продолжать учебу в силу своего состояния.

"Они не хотели рассматривать. По требованию политических партий они рассмотрели (наше обращение), но отказали нам. На сегодня Минздрав не предоставляет нам эти документы, что бы я могла обжаловать решение в законном порядке", - сказала Бойчук.

Также она подчеркнула, что обращалась за поддержкой к представителям политических сил и профильного комитета Верховной Рады. Однако Минздрав игнорирует обращения народных депутатов, Администрации Президента, Уполномоченного по правам ребенка.

"Если не провести операцию, для ребенка будут тяжелые последствия… Поэтому вынуждена обращаться за помощью ко всем, что бы иметь возможность отправить ребенка на лечение", - сообщила мать девочки.

При этом руководитель детской организации "Правозащитный союз "Поможем детям" Николай Кожушко отметил, что такая ситуация является позором для чиновников.

"Я думаю, что в этой ситуации Украина в лице Миздрава з учетом Международной конвенции по защите прав детей, закона об охране детства, Конституции и других законов должны способствовать семье Бойчук в вывозе ребенка в Израиль предоставления лечения", - сказал он.

Реквизиты для сбора средств: КБ "Приватбанк" 5168 7573 8335 5452 Сбор средств на лечение Бойчук Карины Сергеевны