подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • "Книжка про сміття" поставила вопрос сортировки отходов днипровским подросткам, - Сергей Токарев
25 июня 2019, вторник, 14:07 307
Политика 2019-06-25T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Книжка про сміття" поставила вопрос сортировки отходов днипровским подросткам, - Сергей Токарев

"Книжка про сміття" поставила вопрос сортировки отходов днипровским подросткам, - Сергей Токарев

"Книжка про сміття", вышедшую в благотворительном проекте ЛакіБукс, презентовали в Днипре на международном книжном фестивале BookSpace.

На презентации автор-составитель книги, Галина Ткачук, рассказала об истории создания уникального издания. Оно родилось в результате совместной работы взрослых менторов и восьми киевских подростков, которые стали соавторами книги на эко-воркшопе от ЛакіБукс.

"Хотя у книги и много соавторов, каждый из которых привнес свой стиль, свое видение и свой "кусочек" текста, но все же я пыталась сделать нашу  "Книжку про сміття" логичной и хорошо структурированной, а также вспомнить в ней все важные аспекты "мусорной проблемы" и способы, которыми человечество пытается ее решить. Надеюсь, книга пригодится не только тем, кто только знакомится с этой проблематикой, но и читателям, которые хотели бы уже известные им "мусорные" факты и проблемы свести в определенную целостность", - рассказывает Галина Ткачук.

"Год назад мы провели экологический воркшоп с киевскими школьниками. Мы уже тогда знали, что по его результатам будет написана книга. Но сегодня мы видим, как "Книжка про сміття" поднимает вопрос сортировки отходов перед днепровскими подростками и детьми в других регионах страны и это лучший показатель ее эффективности", - считает инициатор проекта ЛакіБукс, основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев.

Презентация на фестивале BookSpace состоялась на Детской сцене, живописно расположившейся на набережной Днепра. В ее проведении Галине помогли представители местной организации ЕКОпатруль. Они обсудили с детьми особенности сортировки отходов в Днипре и дали практические советы о том как и куда именно они могут сдать вторсырье. Небольшая станция сортировки работала даже непосредственно у Детской сцены, потому приобщиться к инициативе можно было прямо на месте.

Дети активно участвовали в дискуссии, делились опытом других стран, известным им из путешествий. Больше всего вопросов вызвала статистика образования и переработки твердых бытовых отходов в Украине.

Презентации "Книжки про сміття" с Галиной Ткачук и Видавництвом Старого Лева также состоялись в Виннице, Харькове и Запорожье, а уже скоро книгу можно будет прочесть и в библиотеках восточных и южных областей Украины, которые получат книгу в свои фонды благодаря проекту ЛакіБукс.
Архив
Новости
Зеленский фактически поддержал демарш украинской делегации в ПАСЕ, – платформа Бойко 17:50
Минздрав отказался ставить побитого в школе ребенка в очередь на лечение за границей, мать самостоятельно собирает средства на операцию 17:49
Зеленский уволил Стефанчука с должности советника 17:45
Регистрация клонов кандидатов является фундаментальным дефектом выборов, – Карасев 17:42
В Николаеве ограничили проезд и эвакуируют людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ 17:30
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды 23:25
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok