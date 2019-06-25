Дмитрий Кузьмин: решение ПАСЕ - несомненный индикатор усталости Европы от конфликта

Главный редактор издания "Українські Новини" Дмитрий Кузьмин высказал свое мнение о возвращении России в ПАСЕ.

"Решение ПАСЕ - несомненный индикатор усталости Европы от конфликта. Грустно. Также грустно от реакции нашей делегации. Сначала они грустят, что нет ПАПа, который бы " позвонил куда надо" и порешал бы. Вообще то это парламентская ассамблея. Вы там зачем? Только с московскими пропагандистами ругаться и гимны петь? Еще более грустно от слов, которые ожидаешь услышать от обиженного ребенка, а не от взрослого депутата - раз так, то уйдем мы..Ну и кому будет хуже? Назло маме отморожу уши..Нас будут слышать еще меньше..А может кое-кто просто не умеет дискутировать и убеждать, а способен только на демарши?

Зато почти все "полномочные"."