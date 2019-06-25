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25 июня 2019, вторник, 13:33 484
Политика 2019-06-25T13:33:50+03:00
Українські Новини
Дмитрий Кузьмин: решение ПАСЕ - несомненный индикатор усталости Европы от конфликта

Дмитрий Кузьмин: решение ПАСЕ - несомненный индикатор усталости Европы от конфликта

Дмитрий Кузьмин. Фото: facebook.com/dmitriy.kuzmin13
Дмитрий Кузьмин. Фото: facebook.com/dmitriy.kuzmin13

Главный редактор издания "Українські Новини" Дмитрий Кузьмин высказал свое мнение о возвращении России в ПАСЕ.

"Решение ПАСЕ - несомненный индикатор усталости Европы от конфликта. Грустно. Также грустно от реакции нашей делегации. Сначала они грустят, что нет ПАПа, который бы " позвонил куда надо" и порешал бы. Вообще то это парламентская ассамблея. Вы там зачем? Только с московскими пропагандистами ругаться и гимны петь? Еще более грустно от слов, которые ожидаешь услышать от обиженного ребенка, а не от взрослого депутата - раз так, то уйдем мы..Ну и кому будет хуже? Назло маме отморожу уши..Нас будут слышать еще меньше..А может кое-кто просто не умеет дискутировать и убеждать, а способен только на демарши?

Зато почти все "полномочные"."

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