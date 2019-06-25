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25 июня 2019, вторник, 09:59 106 Пресс-релиз
Недвижимость 2019-06-25T10:21:30+03:00
Українські Новини
Британская компания завершает работы по дизайну  Linden Luxury Residences

Британская компания завершает работы по дизайну  Linden Luxury Residences

Британские специалисты из Kelly Hoppen Interiors, одной из ведущих дизайнерских компаний в мире, посетили строящийся в Киеве комплекс Linden Luxury Residences сообщает пресс-служба компании.

Известный дизайнер Келли Хоппен в прошлом году была выбрана дизайнером интерьеров комплекса. Linden Luxury Residences – первый проект бюро Kelly Hoppen Interiors в Украине. В начале ее компания разработала концепцию дизайна комплекса, а сейчас занимается рабочим проектированием и сопровождением строительства. 

- В рамках рабочего визита специалисты из Британии провели ряд встреч с архитекторами, инженерами, командой девелопера проекта, строительными компаниями, консультантами по кухням Boffi, разработчиками системы "умный дом" Lutron, а также специалистами по свету, - говорит Сергей Панфилов, руководитель отдела продаж Linden Luxury Residences.

Непосредственно на объекте сотрудники Kelly Hoppen Interiors проверили качество отделки тестовых резиденций и зон общего пользования, соответствие выполненных работ проектной документации, а также корректировали решения по дизайну интерьеров. Окончание стадии рабочей документации планируется на июль 2019 года. А к концу года ожидается завершение отделки зон общего пользования и резиденций шоу-румов сообщает пресс-служба компании.

Покупателям предлагается 45 вариантов планировок, выверенных по дизайну и функциональности. Площадь резиденций варьируется от 60 до 500 кв. м.  Любая квартира может быть передана покупателю, как с внутриквартирными перегородками, так и open space – все резиденции не имеют несущих конструктивных элементов, кроме колонн. Двухуровневые пентхаусы семиметровой высоты со сплошным остеклением и открытыми террасами, создают ощущения  парения в воздушном пространстве.

Келли Хоппен - одна из самых знаменитых дизайнеров в мире. Среди ее клиентов - британская королевская семья, Хиллари Клинтон, Виктория и Дэвид Бекхэм, студия Walt Disney, Элтон Джон и др.

Секрет популярности Хоппен - в оригинальной, лаконичной и востребованной стилистике, которую сама дизайнер называет "нейтральная роскошь". Все ее работы выдержаны в монохромной палитре: черный, белый, разнообразнейшие оттенки бежевого и особенно серого. Келли столь мастерски владеет этой гаммой, что ее называют "королевой серого цвета".

Linden Luxury Residences расположен на ул. Лютеранской, в самом престижном районе столицы. Идея проекта  - создать в Киеве особенный дом, в особенном месте. На сегодняшний день Linden - единственная современная резиденция на Липках, где высокий уровень комфорта и роскошь гармонично сочетаются с новыми технологиями.

Девелопером Linden Luxury Residences является компания Budhouse Group.
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