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25 июня 2019, вторник, 07:12 29
Политика 2019-06-25T07:12:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: Готовимся к отключению газа и поднятию пенсий

Новости дня: Готовимся к отключению газа и поднятию пенсий

В Украине могут начать отключать газ. Уже на этой неделе. В 13 областях. Проблема в "Укртрансгазе" - одной из ключевых компаний "Нефтегаза". Она обеспечивает транзит русского газа в ЕС, но у нее неожиданно закончились деньги на оплату технического газа (его используют как топливо для прокачки). Никто в долг поставлять не хочет. Коболев сказал, что помочь своей компании у него возможности нет. На "Укртрансгазе" висят долги населения за неоплаченный газ и отопление. В нормальных руках "Укртрансгаз" приносит прибыль каждый год в 3 млрд долларов.

Зеленский уволил еще 3 губернаторов Порошенко. Как-то медленно он входит во власть. У его предшественников занятие ключевых постов занимало неделю.

Епифаний провел синод ПЦУ, где запретил Филарету вмешиваться в управление делами церкви. Но оставил его в составе епископов. Двух сторонников Филарета постигло более суровое наказание - одного отстранили от служения на 3 месяца, другого сняли с должности настоятеля храма. Синод подчинил ПЦУ все приходы и монастыри в Киеве.

А УПЦ готовится к празднику - 75-летию митрополита Онуфрия и 5-летию его интронизации. Приехали делегации 11 поместных церквей, в том числе из России. К Онуфрию приехали делегаты большего количества церквей, чем признали создание ПЦУ.

Кабмин поднял зарплату Кличко до 17,7 тыс. гривен. Теперь меры больших городов будут получать больше. С понедельника обещают поднять пенсии некоторым категориям - женщинам с большим стажем.

Завтра в Украине жара до +29.

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Больше новостей о: Виталий Кличко Укртрансгаз Нефтегаз Украины Митрополит Онуфрий Патриарх Филарет ПЦУ

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