"Самопомощь" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, – Шабунин

Фракция "Самопомощь" в Верховной Раде Украины делала все, с чем к ней обращались представители общественности в области правосудия и борьбы с коррупцией.

Об этом на встрече представителей повестки дня установления правосудия заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, пишет сайт "24 канала".

"Самопомощь" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных общественных организаций в парламенте, созыв которого подходит к концу. И если другие партии на наших встречах сейчас могут только обещать - то вам легче, потому что ваши депутаты все это делали на протяжении прошлого созыва", - сказал он.

Он также добавил, что "Самопомощь" в парламенте показала новый уровень прозрачности работы фракции: "Я помню, как председатель фракции вам открыто говорил, что у них нет общей позиции и одновременно приглашал прийти на (заседание) фракцию. То есть, ты не просто говоришь с отдельными экспертами, а можешь пойти с депутатами обсуждать в равноценном диалоге".

Напомним, 18 июня "Самопомощь" одной из первых политических сил поддержала выдвинутый 17 специализированными общественными организациями повестку дня установления справедливости. Общественные активисты требуют надлежащей реформы судебной системы, прокуратуры и полиции, перезагрузки части антикоррупционных органов, возврат ответственности за незаконное обогащение и продолжение международных закупок и тому подобное.