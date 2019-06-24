Партии "капитуляции" пытаются формировать политическую повестку дня, - Данилюк

В команде нового президента озвучивают антигосударственные идеи, в частности давние российские мечты о двухпалатном парламенте в Украине. Также, Зеленский в заявлениях своих представителей предлагает нам согласиться на предложения России по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Речь идет о фактическом признании оккупации Крыма и начале реинтеграции Донбасса в выгодном РФ формате, - заявил глава общественной организации «Спільна справа», один из лидеров избирательного объединения "Сила права" Александр Данилюк в интервью Gazeta.ua.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет. Такие идеи ведут к тому, чего требует Россия: внеблоковый статус, отказ от ЕС, возможна федерализация. "А двухпалатный парламент вообще присущ федеративным государствам, а не унитарным", - объясняет Данилюк.

По мнению лидера "Спільної справи", пророссийский вектор украинская политика получит, если Зеленский получит большинство в парламенте или если сформирует ее с теми политическими силами, которые разделяют пророссийские взгляды. Политик считает, в Украине сейчас существует большое количество партий "капитуляции", которые почему-то называют себя "партиями мира":

"Мы все хотим мира. Но мир наступает или после победы, или капитуляции ... Нету стратегии победы ни у тех, кто призывает к борьбе, как Порошенко - нет у тех, кто говорит о компромиссе - как Зеленский, "Оппоблок" и Тимошенко. Никто из этих "голубей мира" не объясняет обществу последствий. В условиях конфликта, страна-агрессор должна компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам. Если пойдем путем, который поддерживают партии "капитуляции", юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс будут воспринимать как внутри украинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству. То есть, гражданам", - возмущается Данилюк.

Также политик рассказал, что в Верховном суде до сих пор рассматривается его иск о незаконности выборов в Верховную Раду. Данилюк считает, что роспуск парламента незаконный, как и большинство первых указов Зеленского. По мнению политика, досрочные парламентские выборы - это не вопрос обновления власти, а желание нынешнего президента используя популярность, получить максимальное количество мандатов.

"Рейтинг Зеленского держится на виртуальных образах. Нет программы или команды, за которую можно было бы уцепиться. С каждым днем ​​рейтинг и популярность будут падать. Поэтому Зеленский заинтересован как можно быстрее провести выборы и получить максимальное количество депутатов. Этого не произойдет, если у общества будет больше времени проанализировать, что на самом деле делает или не делает Зеленский. Роспуск парламента - такого Порошенко себе не позволял. Этого не делал даже Янукович. Это грубое нарушение демократических принципов", - считает лидер "Спільної справи".

"Сложно прогнозировать, как будет выглядеть будущая коалиция, потому что на мажоритарных округах от партии Зеленского идут одиозные личности - реакционеры, силовики, представители режима Януковича, украинофобы. Общий список - вроде и ничего. Два десятка известных людей - неплохие. Но остальные - кто они, откуда взялись – непонятно", - объясняет Данилюк.

Александр Данилюк - один из лидеров избирательного объединения "Сила права", экс-кандидат в президенты Украины. В 2014 году - советник министра обороны. Один из лидеров Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение "Спільна справа", объединяется на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша, которые готовятся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.

"Сила права" - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.